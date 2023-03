La Commission européenne établit un plan pour disposer de matières premières nécessaires à la double transition verte et numérique

Demande élevée, très forte dépendance

L’exécutif européen a actualisé la liste des matières premières critiques établie en 2020, qui compte désormais 34 entrées – elle sera revue tous les quatre ans. Seize d’entre elles ont été identifiées comme des matières premières “stratégiques”, en raison de leur importance pour certains secteurs eux aussi stratégiques, leur accessibilité et l’augmentation prévisible de la demande : le bore, le cobalt, le graphite naturel, le lithium, le magnésium, le nickel, le silicone, les terres rares, le titane…

Il y a urgence à agir, d’autant que la demande va exploser dans les années à venir. “Pour répondre au niveau de production éolienne qu’on souhaite, la demande de terres rares devrait être multipliée par 5 à 6 d'ici 2030. Pour les batteries pour véhicules électriques, on attend une demande de lithium multipliée par 12 d'ici 2030” (et par 21 d'ici 2050, selon la Commission, NdlR), a prévenu le vice-président chargé du Commerce, Valdis Dombrovskis, jeudi, à Bruxelles. Une course est engagée au niveau global pour l’accès à ces matériaux, rappelle le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton. L’Union européenne ne part pas avec une longueur d’avance, loin de là.





Elle est en effet extrêmement (à 75 %), ou totalement dépendante d’un petit nombre de pays tiers pour son approvisionnement dans ces matières premières critiques. Quelques exemples : 63 % des ressources mondiales de cobalt se situent en République démocratique du Congo, et 60 % du cobalt qui y est extrait est ensuite raffiné en Chine. La même Chine compte pour 97 % de l’approvisionnement de l’UE en magnésium tandis que 100 % des terres rares nécessaires à la fabrication d’aimants permanents y sont raffinées. Quelque 98 % du bore utilisé dans l’UE proviennent de Turquie et 71 % du platinium d’Afrique du Sud. La pandémie de Covid-19, puis la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie ont obligé les Européens à prendre conscience de la fragilité des chaînes d’approvisionnement.

Plus d’extraction, de traitement et de recyclage dans l’Union

Le plan de la Commission porte sur la dimension interne et externe. Pour ce qui est la première, il fixe des objectifs (non contraignants) en termes d’extraction, de raffinage et recyclage des matières premières critiques, qui permettrait d’assurer 65 % de la consommation européenne à l’horizon 2030. La Commission souhaiterait que 10 % des matières premières critiques consommées dans l’UE soient extraites de son sous-sol. Celui-ci n’est peut-être pas le plus riche, mais on pourrait y trouver “peut-être 30, 35, jusqu’à 40 %”, de la quasi-totalité des minerais, avance le commissaire Breton. Ainsi, la compagnie minière LKAB a récemment annoncé avoir découvert un gisement d’un million de tonnes de terres rares dans le nord de la Suède. “Il faut se donner les moyens de les extraire”, insiste Thierry Breton. Oui, mais pas à la hussarde : il faut tenir compte des populations, de l’environnement de la biodiversité.

Le deuxième objectif est d’atteindre un seuil de 40 % de raffinage en Europe – la Chine a pris le leadership dans ce domaine. Développer cette activité dans l’Union, affirme le commissaire Breton, aurait des avantages en termes de technologie, d’emplois et de valeur ajoutée : la tonne de lithium extraite est à 2000 euros mais son prix passe à 80 000 euros quand elle est raffinée en Chine, souligne le Français.

Enfin, importe d’augmenter le taux de recyclage dans l’Union, et de faire en sorte qu’il atteigne 15 %. Et d’inviter les États membres de prendre les mesures et à collaborer avec le secteur privé pour améliorer la collecte des déchets valorisables et les technologies de recyclage. “Ce n’est pas la panacée qui répondra à tous les défis”, reconnaît une source européenne, et le recyclage ne couvrira pas les besoins de consommation de l’Union. Le potentiel est néanmoins présent : le centre de réflexion du Parlement européen pointe dans une étude récente qu’un million de smartphones contiennent 24 kilos d’or, 350 d’argent, 16 000 de cuivres et 14 de palladium. Par ailleurs, “la matière à recycler” va augmenter avec le temps. La même étude établit que dans le scénario le plus optimiste, environ 52 % des besoins en lithium, 58 % des besoins en cobalt et 49 % du nickel pourraient provenir de batteries recyclées à l’horizon 2040.

Afin de favoriser la réalisation de ce triple objectif chiffré, la Commission propose de lâcher la bride administrative et de faciliter l’obtention des permis pour des projets d’extraction ou de recyclage des matières premières critiques. Les projets identifiés comme stratégiques pourront bénéficier de financement – via InvestEU, la Banque européenne d’investissement, des aides d’État – et d’une procédure de permis accélérée : deux ans maximum pour les projets d’extraction ; un an pour les projets de traitement de recyclage.

Diversification des sources d’approvisionnement

Ces ambitions ne modifieront pas une réalité immuable : l’UE devra toujours aller chercher ailleurs ce qu’elle n’a pas chez elle. L’histoire récente et les tensions géopolitiques ont achevé de convaincre les Européens de l’importance de diversifier leurs sources d’approvisionnement. Aussi l’UE cherche-t-elle à développer des engagements avec des partenaires fiables. Les accords commerciaux récemment passés avec le Chili, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni comportent un chapitre relatif aux matières premières critiques. Des discussions sont en cours avec les pays riches en ressources que sont l’Indonésie et l’Australie ; Thierry Breton et la commissaire chargée des Partenariats stratégiques Jutta Urpilainen se sont rendus récemment rendus en Namibie et en RDC.

L’Union cherche par ailleurs à créer un club de pays partenaires partageant ses intérêts, ses valeurs et sa conception de la durabilité. C’est dans ce contexte qu’il faut lire la déclaration commune publiée vendredi dernier par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen et par le président américain Joe Biden, lors de la visite de l’Allemande à Washington, qui précise la volonté des deux parties de coopérer dans ce domaine.

Avec la Chine, en revanche, la compétition pour nouer ces partenariats stratégiques sera sévère. Comment convaincre les pays sollicités de privilégier l’Europe plutôt que Pékin ? “Ce que nous avons à offrir ce sont des partenariats qui bénéficient aux deux parties”, défend Valdis Dombrovskis. L’UE aiderait ces pays à développer “leurs propres chaînes de valeurs, qui vont au-delà de l’extraction”. Le Letton évoque des investissements, durables, de développement des technologies. Il est aussi question de faire usage de la stratégie Global Gateway (la réponse européenne aux “routes de la soie” chinoises) pour développer dans ces pays des projets d’infrastructures de transport et d’énergie. “C’est une approche novatrice qui n’est pas celle des Chinois”, glisse Thierry Breton.