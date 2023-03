La Commission propose 40 % de technologies vertes "Made in Europe" à l’horizon 2030

La Commission va même jusqu’à fixer un objectif chiffré en exprimant le souhait que l’Union européenne soit en mesure de produire sur son territoire 40 % des technologies nécessaires à la transition verte d’ici 2030. L’exécutif européen a identifié huit technologies “stratégiques” qui doivent être soutenues en priorité : le solaire (aussi bien photovoltaïque que thermique), l’éolien, les batteries, les pompes à chaleur et la géothermie, l’hydrogène renouvelable, les biogaz durables, les réseaux et le stockage de CO₂. Pour ce qui est de ce dernier secteur, la Commission envisage une capacité annuelle de capture de CO₂ de 50 millions de tonnes, et entend que les producteurs de pétrole et de gaz soient mis à contribution pour atteindre cet objectif. Et le nucléaire, sujet qui divise les États membres ? Il ne figure pas dans la liste des technologies stratégiques mais n’est pas exclu du plan, qui mentionne “les technologies avancées pour produire de l’énergie à partir de processus nucléaires avec un minimum de déchets” – soit les réacteurs de 4e génération, et les petits réacteurs modulaires, en développement.

Pour parvenir à favoriser le développement ces technologies, “nous avons besoin d’un choc de simplification et d’accélération”, a plaidé le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton. Le plan de la Commission prévoit notamment de créer une Net zero plateform et une “banque de l’hydrogène” pour attirer les investissements, propose de réduire la charge administrative pour les producteurs des technologies concernées, d’aider au développement de compétences dans ces domaines.

Si la stratégie européenne est une réponse à l’IRA américain, ce n’en est pas une copie. “On ne va pas commencer à subventionner les entreprises comme les Américains”, explique le commissaire Breton. L’Union ne dispose d’ailleurs pas des mêmes moyens que Washington : il faudra faire avec les fonds et les instruments existants, et inciter le privé à se lancer.

Avant même sa présentation, le plan de la Commission a fait l’objet de critiques, en particulier des adeptes du marché et de la concurrence, accusant l’exécutif européen de céder à la tentation de l’économie dirigée et d’user de vieilles recettes. “Les vieilles recettes de la politique industrielle, c’est de ne pas avoir de politique industrielle du tout”, a rétorqué Frank Timmermans.