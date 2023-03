La banque californienne, principalement active dans le secteur technologique, a fait faillite à la suite d'une ruée vers les banques, les clients cherchant à retirer massivement leurs capitaux. En fin de compte, la banque s'est avérée incapable d'obtenir suffisamment de liquidités pour répondre aux demandes et a été fermée par les autorités. L'agence gouvernementale fédérale FDIC, qui fournit une assurance aux clients, a été nommée administrateur.

La Silicon Valley Bank faisant partie du système de la Réserve fédérale américaine, elle ne remplit pas les conditions requises pour être mise en faillite, mais a fini par être confiée à la FDIC. En revanche, la société mère de la banque peut faire faillite et souhaite donc être protégée de ses créanciers. Les divisions SVB Securities et SVB Capital ne sont pas concernées par le dépôt de bilan au titre du chapitre 11.

SVB est la plus grande banque à faire faillite depuis plus de dix ans. À la fin de l'année dernière, la banque gérait quelque 209 milliards de dollars d'actifs. C'est la deuxième plus grande banque à se retrouver avec la FDIC, après Washington Mutual, qui a implosé en 2008.