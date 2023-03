La sécurité sociale des travailleurs aurait enregistré un déficit de 3,4 milliards d'euros l'année dernière, a indiqué la FEB sur la base des chiffres budgétaires présentés à la direction générale. Pour cette année, le déficit est estimé à un peu moins de 5,7 milliards d'euros.

Ce dernier chiffre est toutefois inférieur de plus d'un milliard d'euros aux prévisions, notamment grâce à l'indice pivot qui serait dépassé plus tard que prévu. Les prestations et les pensions ne devraient alors pas être indexées.

Le déficit est moins important, mais "reste élevé", a déclaré Alice Defauw, experte de la FEB. Les employeurs sont particulièrement préoccupés par le fait que l'écart entre les dépenses et les recettes de la sécurité sociale s'aggravera dans les années à venir, a déclaré Mme Defauw. Cet écart croissant creusera les déficits et mettra en péril la viabilité financière du système de sécurité sociale, prévient la FEB.

Plus précisément, le déficit s'élèverait à plus de 12 milliards d'euros d'ici 2028, selon la FEB.