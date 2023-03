”Le taux d’emploi de 80 % à portée de main” : le ministre de l’Emploi Pierre-Yves Dermagne s’attire les foudres de l’opposition et du MR

Taux de 74,6 % en 2030 selon le Bureau du Plan

Les tensions sur le marché du travail et la démographie (les départs à la retraite se multiplient) expliquent en grande partie l’amélioration du taux d’activité. Pour le ministre de l’économie, “le paquet de réformes 2022 […] vise à permettre aux travailleurs de mieux concilier leur travail et leur vie privée. Pour la première fois, les mesures de flexibilité proposées s’adaptent aux besoins et demandes du travailleur et non uniquement aux exigences de l’employeur.”

L’une des principales critiques adressées au ministre ce dimanche, concerne les projections économiques du Bureau fédéral du Plan. D’ici à 2030, à politique inchangée, le taux d’emploi s’inscrirait à 74,6 % selon l’institution. Un constat du reste corroboré par le rapport du Comité de monitoring publié la semaine dernière. Après une année exceptionnelle en 2022 (100 000 emplois créés), “à moyen terme se normalisera avec une augmentation stable de 30 000 à 40 000 emplois par an. Le taux d’emploi a connu une hausse notable entre 2021 et 2022. De 2023 à 2028, le taux d’emploi devrait augmenter progressivement pour atteindre 74,4 %”, écrivent les experts du Comité de monitoring.

"C'est de l'autosatisfaction, une extrapolation sans base concrète. Ce que nous connaissons n'est rien d'autre que l'effet d'un rattrapage post-covid et un effet du vieillissement de la population qui réduit le nombre de chômeurs sans nous permettre de rejoindre la moyenne européenne. A nos yeux, il y a plutôt lieu de s'inquiéter. Nous avons conclu un 1er jobdeal avec ce gouvernement mais il n'est pas suffisant. Il nous faudra un jobdeal 2 qui soit une véritable réforme du marché de l'emploi qui remet des chômeurs au travail", a ainsi expliqué le Vice-Premier ministre David Clarinval (MR) à l'Agence Belga une heure avant une réunion du gouvernement consacrée à l'ajustement budgétaire.

Une autre critique adressée au ministre concerne l’écart grandissant entre la Belgique et le reste de l’Union européenne. De fait, selon Eurostat, l’écart de taux d’emploi des 20-64 ans est passé de 2,1 % (72,3 % en UE vs 70,2 % en Belgique) en 2020 à 2,8 % actuellement (74,9 vs 72,) à la fin du troisième trimestre 2022. Dernière critique adressée au ministre concerne la comparaison avec les pays voisins : aux Pays-Bas et en Allemagne, le taux d’emploi s’établit déjà plus de 80 %.

Taux d’emploi, une question de méthodologie

Face à ces critiques et au regard des projections des instances comme le Bureau du Plan et le Comité de monitoring, le cabinet du ministre Dermagne reste de marbre : “On tient évidemment compte des avis des instances. Cela étant, ce sont des estimations. Si on regarde les projections d’il y a 2 ou 3 ans, on peut voir que l’on a dépassé largement les prévisions de l’époque. Pour ce qui est de la comparaison avec les pays voisins, on ne peut pas comparer des pommes et des poires. L’Allemagne et les Pays-Bas ont un taux d’emploi très important en raison du nombre important de contrat à temps partiel avec parfois très peu d’heures”. Correct : la proportion de temps partiels est bien plus importante en Allemagne et aux Pays-Bas : elle est de 35 % environ, contre à peine 25 % en Belgique, et la tendance serait à la baisse, notamment en raison des mesures liées à la flexibilité grandissante du marché du travail (télétravail, par exemple) et de la crise, qui contraint un certain nombre de travailleurs à opter pour un temps plein, avait expliqué début mars Acerta, société spécialisée dans les RH. Or, le taux d’emploi, selon la méthodologie d’Eurostat (qui se base sur l’enquête des forces de travail) comptabilise comme “emploi” une personne qui déclare travailler, qu’elle soit à temps partiel ou à temps plein ne change quasi rien dans sa comptabilisation. “Si on compare le taux d’emploi exprimé en ETP, on voit qu’il est en supérieur en Belgique. Cela signifie que l’on travaille proportionnellement plus en Belgique”, conclut le cabinet de ministre Dermagne.