Un accord conclu : UBS achète Credit Suisse pour plus de 2 milliards de dollars

La plus grande banque de Suisse UBS, poussée par les autorités, a accepté dimanche d'acheter sa rivale Credit Suisse pour 2 milliards de dollars, selon le Financial Times, acceptant de doubler la mise in extremis pour empêcher une débâcle et un mouvement de panique sur les marchés lundi. Selon le quotidien financier, UBS a accepté de doubler le montant initialement proposé pour surmonter les réticences de Credit Suisse et de l'un de ses principaux actionnaires.