Grève des contrôleurs aériens français : le chao cet été ? "Même un vol Londres-Dublin peut être impacté"

"Lorsque nous aurons recueilli un million de signatures, nous remettrons la pétition à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne", a déclaré Eddie Wilson, PDG de la compagnie, lors d'une conférence de presse à Bruxelles lundi. Selon lui, l'absence de niveaux de service minimum pour le survol est un problème pour les droits des passagers et la libre circulation des personnes en Europe.

Plusieurs grèves

Plusieurs grèves des contrôleurs aériens français ont eu lieu ces dernières semaines, principalement dans le cadre de la protestation contre la réforme des retraites. Selon Ryanair, plus de 4 000 de ses vols ont déjà été retardés et 300 annulés en conséquence, ce qui représente plus de 800 000 clients affectés. Cette semaine, les contrôleurs aériens français devraient à nouveau faire grève pendant plusieurs jours.

Le problème est que les contrôleurs aériens français sont responsables d'une grande partie de l'espace aérien en Europe centrale, plus vaste que les seules frontières nationales françaises, avec des zones s'étendant jusqu'à l'Atlantique et la Méditerranée. Le service minimum n'est assuré que pour les vols à destination et en provenance de la France, et non pour les survols.

"Nos passagers ne comprennent donc pas qu'un vol Londres-Milan puisse être retardé de deux heures en raison des grèves en France", explique M. Wilson. "Même un vol Londres-Dublin peut être impacté", en raison du retard d'un vol précédent.

Cet été, le chaos risque d'être total car il n'y a pas de capacité de réserve pour faire face aux retards ou aux annulations de vols, prévient le responsable de Ryanair. Il note que d'autres compagnies aériennes ont également été affectées par cette situation.

Un service minimum des contrôleurs aériens français - ou la régulation du survol par Eurocontrol - permettrait de remédier au problème. Un tel service minimum existe déjà en Italie, en Espagne et en Grèce, précise M. Wilson.