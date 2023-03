Le chiffre d'affaires généré par ces quantités débarquées par les navires belges a également augmenté de 60,8 millions d'euros en 2021 à 79,5 millions l'année dernière (+30,7 %). Selon Statbel, cette hausse est une conséquence directe de l'augmentation du prix moyen à 6 euros le kilo (+17,7 % en un an).

La sole, principale espèce cible dans le secteur de la pêche belge, représente la moitié du chiffre d'affaires total grâce à l'augmentation du prix de 32,2 % et malgré des débarquements légèrement réduits (-2,5 %).

La seiche a par contre dépassé la plie en quantité et en valeur, avec 2 033,5 tonnes débarquées (+103,8 %). Ce poisson est plus facile à pêcher dans les eaux belges que par le passé, n'est pas soumis à des quotas de pêche et il existe également un marché à un prix relativement favorable, détaille Statbel.

Les quantités de crevettes débarquées ont par ailleurs atteint un pic de 855 tonnes, soit une augmentation de 136,2 %, avec un prix pratiquement inchangé (5,4 euros par kg).