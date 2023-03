Par rapport à la moyenne européenne, le PIB par habitant est de 161 % supérieur au Grand-Duché. Cela s'explique par le fait que les salaires de nombreux travailleurs de pays frontaliers sont intégrés au résultat luxembourgeois, selon Eurostat.

L'Irlande, qui attire bon nombre de multinationales avec sa fiscalité avantageuse, suit avec un PIB par habitant de 134 % supérieur à la moyenne de l'UE. Le podium est complété par le Danemark (+36 %).

Suivent les Pays-Bas (+30 %), l'Autriche (+25 %) et... la Belgique (+21 %). Les résultats les plus faibles se trouvent en Bulgarie (-59 %) et en Slovaquie (-67 %).