Le gouvernement alloue 30 millions à des projets hydrogène en Belgique

30 sur 387 millions d'euros

Les six lauréats poursuivent des objectifs bien distincts. On y retrouve un partenariat regroupant Bekaert, Colruyt, Deme, l'Imec, Vito, mais aussi John Cockerill, le spécialiste français de l'hydrogène "Lhyfe" - via son projet de production d'hydrogène sur une plateforme dans le port d'Ostende -, ainsi qu'un autre partenariat entre Luminus, AGC, Materia Nova et Fluxys.

Enfin, on retrouve Bekaert en "solo" ainsi que le spécialiste éolien Storm.

Ces quelque 30 millions d'euros sont issus du plan de relance fédéral, coordonné par le secrétaire d'Etat, Thomas Dermine (PS). A terme, 387 millions doivent être alloués à la filière hydrogène sur la période 2020-2026.