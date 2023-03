Ces entreprises qui permettent à la Belgique d'être dans le top 10 des pays européens les plus innovants

Dans le détail, les acteurs technologiques de notre pays se penchent davantage sur des inventions dans le domaine des machines spécialisées, des technologies de traitement de surface, des biotechnologies et des technologies médicales. Les technologies des soins de santé constituent ainsi trois des quatre domaines technologiques les plus actifs en Belgique en matière de demandes de brevets européens.

Parmi les 10 premiers déposants belges de brevets, l’entreprise chimique multinationale Solvay occupe la première position. Elle est suivie par IMEC VZW, l’institut de recherche de microélectronique et de nanotechnologie sis à Leuven, la KULeuven et Umicore, spécialiste des matériaux et des batteries.

Au niveau des Régions, plus de 66 % des demandes de brevet ont été déposées par des entreprises ou des organisations situées en Flandre, suivies de 19 % en Wallonie et 14 % en Région de Bruxelles-Capitale. Au niveau européen, la Flandre se classe à la neuvième place en matière de dépôts de demandes de brevets. Les provinces du Brabant flamand, d’Anvers et de Flandre orientale sont les plus innovantes tandis que les provinces de Limbourg, de Namur et de Flandre occidentale enregistrent la croissance la plus rapide.

La Chine en expansion

Selon le baromètre Patent Index 2022 de l’OEB, les États-Unis, l’Allemagne, le Japon, la Chine et la France étaient les cinq premiers pays d’origine des demandes de brevets déposées auprès de l’OEB l’année dernière. Les dépôts en provenance de Chine ont augmenté de 15 % en 2022 par rapport à 2021, et ont plus que doublé au cours de ces cinq dernières années. La communication numérique (+11,2 % par rapport à 2021) est le domaine avec le plus grand nombre de demandes, suivi de près par les technologies médicales (+1 %) et les technologies informatiques (+1,8 %).

Dans l’ensemble, les demandes de brevets européens ont connu en 2022 une hausse de 2,5 %, pour atteindre un total de 193 460. Une augmentation qui souligne que l’innovation est restée soutenue l’année dernière, malgré les incertitudes économiques mondiales.