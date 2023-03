Forte augmentation des vols en jets privés en Belgique : “Il est scandaleux de donner aux ultra-riches un laissez-passer pour polluer”

L’étude, menée par la société néerlandaise de conseil en environnement CE Delft, a révélé que les pays qui accueillent le plus de vols de jets privés en Europe en 2022 sont le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne. Les trois destinations les plus populaires pour les jets privés en Europe sont Nice, Paris et Genève. Après avoir chuté brutalement en 2020 avec la pandémie, le nombre de vols de jets privés est remonté en force juste après. “En 2021, malgré les confinements qui se poursuivaient partout dans le monde, les chiffres étaient déjà supérieurs à ceux de 2019”, explique Greenpeace.

En Belgique aussi, les vols en jet privés sont très prisés. En 2022, 10 618 vols en jet privé ont quitté notre pays, soit 52 % de plus qu’en 2021. D’après l’étude, ces vols ont généré 41 000 tonnes d’émissions de CO2, soit autant que les émissions annuelles moyennes de 278 310 voitures. La route Bruxelles-Londres est la plus populaire, avec 647 vols. Viennent ensuite Bruxelles-Paris (545 vols) et Bruxelles-Genève (407 vols). Les liaisons les plus courtes sont Courtrai-Lille : 27,8 km (239 vols) et Liège-Maastricht : 37 km (62 vols). Il y a eu 204 vols entre Bruxelles et Anvers. “Cette augmentation alarmante des vols en jet privé est en contradiction complète avec toutes les données scientifiques relatives au climat, qui nous montrent que seule la réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre peut nous faire éviter une catastrophe totale” dénonce Carine Thibaut, porte-parole de Greenpeace Belgique.

”Seule une minorité d’ultra-riches en bénéficie”

Et la porte-parole de poursuivre : “Le rapport du GIEC, sorti la semaine dernière, montre plus clairement que jamais la nécessité de réduire urgemment notre consommation excessive d’énergies fossiles. L’interdiction des jets privés ultra-polluants et énergivores est une évidence”, poursuit-elle. “Seule une minorité d’ultra-riches en bénéficie : le reste de la population, son immense majorité, ne mettra jamais un pied dans un jet privé. Mais souffre néanmoins de leurs émissions de gaz à effet de serre, de leurs poussières ultra-fines toxiques, de leurs nuisances sonores…”.

D’après Greenpeace, les jets privés sont le mode de transport le plus polluant au monde par passager-kilomètre, et “pourtant ils ne font l’objet d’aucune réglementation au sein de l’UE”. Le système communautaire révisé d’échange de quotas d’émission (SCEQE), qui consacre le principe du “pollueur-payeur” exclut “en grande partie” les jets privés et “les autres modes de transport de luxe”.

”Il est scandaleux que l’UE donne aux ultra-riches un laissez-passer pour continuer à polluer aux dépens de la planète. Il est grand temps d’adopter une politique de tolérance zéro à l’égard des émetteurs de luxe irresponsables et d’interdire les jets privés. Nous attendons de notre pays qu’il plaide en faveur d’une telle interdiction sur la scène européenne et qu’il mette en place une politique nationale dissuasive, à l’instar de nos voisins français”, conclut Carine Thibaut.