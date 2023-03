A Londres, la tonne de sucre blanc sur le marché à terme a atteint 630 dollars la tonne, un sommet de 10 ans. A New York, la livre de sucre brut cotait 0,22 dollar, un plus haut en près de six ans. Les prix du sucre montaient sur la semaine, en raison des préoccupations relatives à l'offre, avec la situation en l'Inde dans le viseur, le pays étant central dans l'offre mondiale.

"Le monde manque toujours de sucre", souligne Jack Scoville, analyste de Price Group. "La production indienne devrait être inférieure à 33 millions de tonnes cette année", précise-t-il. La Thaïlande, troisième plus grand exportateur de sucre au monde, devrait aussi voir son niveau de production diminuer. La production européenne devrait quant à elle à nouveau être réduite cette année. Et en Chine, la production de sucre cette saison pourrait être la plus faible depuis six ans "en raison des mauvaises conditions de cultures", ajoute M. Scoville.