L’Arabie saoudite fait bondir les prix du pétrole: pour quelles raisons ? Et qu'attendre pour la suite ?

Néanmoins, cette coupe volontaire, décidée par Riyad, a été concertée avec ses alliés de l’Opep. L’Irak (-211 000 barils), les Émirats arabes unis (-144 000 barils), le Koweït (-128 000 barils), le Kazakhstan (-78 000 barils), l’Algérie (-48 000 barils), Oman (-40 000 barils) et le Gabon (-8 000 barils) ont décidé de se joindre à l’effort saoudien.

Au total, la coupe supplémentaire dans la production de l’Opep, qui interviendra à partir du mois de mai, s’élèvera à 1,1 million de barils par jour, soit environ 1 % de la production mondiale d’or noir. Elle vient s’ajouter à celle précédemment annoncée par la Russie, et qui s’élève à 500 000 barils par jour. Au total, l’offre mondiale devrait donc diminuer de 1,6 %.

Forte hausse de l’or noir

À la suite de cette annonce, le prix du pétrole a fortement progressé. Le baril de Brent, la référence du marché internationale, a grimpé de plus de 6 %, dépassant les 86 dollars à certains moments. Cela faisait plus d’un mois que le Brent n’avait plus atteint un tel niveau, pénalisé par la crise bancaire. Le 17 mars dernier, une semaine après la faillite de la Silicon Valley Bank, le Brent avait même atteint un plancher de 71,4 dollars.

Comment interpréter cette annonce saoudienne et de l’Opep ? Selon l’analyste Amrita Sen, le prix du baril était tout simplement trop bon marché pour Riyad et ses alliés. Il fallait donc défendre un prix “plancher” plus élevé, en coupant dans la production du cartel.

Néanmoins, le baril était déjà remonté aux alentours de 80 dollars quand Riyad a fait son annonce surprise. Un prix généralement considéré comme acceptable par l’Arabie saoudite. Il se pourrait donc que l’Opep et Riyad craignent un ralentissement économique mondial et donc une baisse de la demande de pétrole. Selon cette analyse, il fallait donc anticiper en réduisant préventivement l’offre de brut pour équilibrer le marché.

Un message à l’attention de Biden ?

On peut aussi interpréter ce mouvement comme la confirmation que l’Arabie saoudite se soucie peu de l’avis des États-Unis. En effet, cette remontée du prix du baril devrait fortement déplaire au président américain Joe Biden.

Certains analystes estiment même que Riyad a répondu à une déclaration récente de la secrétaire américaine à l’énergie, Jennifer Granholm. Le vendredi 24 mars, Jennifer Granholm a déclaré qu’il faudrait des “années” pour reconstituer les stocks stratégiques américains. Pour rappel, en pleine flambée des prix, Joe Biden avait décidé de puiser massivement dans la réserve stratégique américaine. À la suite de la baisse des prix pétroliers, l’Opep aurait espéré que les États-Unis reconstituent leurs stocks, en achetant des barils sur les marchés. Mais Jennifer Granholm a douché les espoirs de l’Opep en annonçant que la reconstitution de la réserve américaine prendrait des années.

Quel pourrait être l’effet à long terme de cette nouvelle restriction de l’offre décidée par l’Opep ? Goldman Sachs estime que le Brent pourrait monter à 95 dollars d’ici la fin d’année. D’autres évoquent un prix de… 120 dollars. Mais beaucoup dépendra de la reprise économique et donc de la demande.