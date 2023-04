Les réservations de nuitées en ligne en 2022 ont dépassé celles de 2019 en Europe : la Belgique dans les plus fortes hausses

Les touristes réservent de plus en plus de courts séjours en Europe via Airbnb, Booking, Expedia Group ou encore TripAdvisor. Au dernier trimestre 2022, quelque 97 millions de nuitées ont été réservées via une plateforme en ligne, soit 25 % de plus qu'en 2021 et 10 % de plus qu'au dernier trimestre de l'année 2019. Pour l'ensemble de l'année 2022, l'organisme a recensé 547 millions de nuitées réservées en ligne, soit plus de la moitié qu'en 2021 et 7 % de plus qu'en 2019.

La Belgique en tête des hausses

La différence avec l'année 2019 est particulièrement marquée en Suède (+33%), en France (+31%) et en Belgique (+23%). Quatorze pays de l'UE ont toutefois enregistré une baisse par rapport à 2019. Les régressions les plus fortes ont été observées en République tchèque, en Hongrie, en Irlande et en Estonie.

Les régions côtières du Vieux continent, parmi lesquelles la Belgique, attirent de nombreux "touristes de plateforme", indique Eurostat. Ainsi, l'été dernier, plus de 910 000 nuitées ont été réservées en ligne en Flandre occidentale. Le podium est complété par le Luxembourg (310 000 nuitées), suivi de la région d'Anvers (256.800 nuitées).

Au total, plus de 2,7 milliards de nuitées ont été enregistrées dans les hébergements touristiques de l'UE en 2022, dont 42,9 millions dans notre pays.