Les prévisions concernant l'économie russe se sont améliorées à chaque récente publication.

Alors qu'elle devait être initialement confrontée à une forte contraction de son PIB en 2022, avec un repli de 6 %, la Russie avait finalement terminé l'année en récession de "seulement" 2,1 %. Et pour 2023, la situation se présente encore mieux : en octobre dernier, les prévisions du FMI anticipaient une récession de 2,3 %, avant de prévoir, lors de la précédente actualisation, en janvier, une légère croissance, de 0,3 %. Cette fois, le rapport publié à l'occasion des réunions de printemps va encore plus loin, avec une croissance prévue de 0,7 % pour 2023, soit trois points de pourcentage de mieux qu'il y a six mois.

Une économie affaiblie malgré tout ?

Le pays a fortement accéléré ses dépenses publiques, terminant 2022 avec un déficit de 2,2% du PIB, malgré les importantes rentrées fiscales liées à ses ventes d'hydrocarbure.

"Je pense que la Russie a utilisé l'espace budgétaire dont elle disposait afin de soutenir son économie. Mais une part importante de ses dépenses budgétaires sont en réalité des dépenses militaires", a détaille Petya Koeva Brooks, directrice adjointe du département recherche du FMI. Le déficit devrait encore gonfler en 2023, le FMI l'anticipant à 6,2 %. C'est "très important selon les standards russe", souligne-t-on.

Sur le long terme, le choc de la guerre est évident, a assuré M. Gourinchas : "d'ici à 2027, nous nous attendons à ce que l'économie russe soit 7 % plus réduite que ce qu'elle aurait dû être sans la guerre. L'effet cumulé entre 2022 et 2024 est dont plutôt fort".