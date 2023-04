Christine Ockrent : “Xi Jinping tient les milliardaires chinois en laisse”

”L’Allemagne est la plus dépendante à la Chine”

Comment expliquer l’apparition des milliardaires en Chine ces dernières décennies ? Et comment le dirigeant actuel, Xi Jinping, au pouvoir depuis 2013, tenterait-il de les contrôler, lorsque ceux-ci sortent de leur “case” ? Comme le célèbre Jack Ma, fondateur d’Alibaba et d’Ant Group, qui a disparu tout un temps et s’est visiblement exilé au Japon, après avoir critiqué le pouvoir, avec une relative prudence pourtant.

”L’enjeu pour la Chine est de relancer son économie, et nous sommes le marché le plus vaste. Mais l’enjeu est de diviser les Européens entre eux. L’Allemagne est la plus dépendante à la Chine. Volkswagen fait 60% de son chiffre d’affaires là-bas par exemple”, précise-t-elle.

"Les manœuvres militaires actuelles font partie des gesticulations chinoises"

Au niveau de la proximité du géant des télécommunications Huawei et du pouvoir, pour elle, aucun doute : “Cette proximité entre Huawei et le régime de Pékin est évidente”, affirme-t-elle.

Enfin, au niveau de l’enjeu autour de Taïwan, Christine Ockrent estime que “les manœuvres militaires actuelles font partie des gesticulations chinoises” mais ne semblent pas l’inquiéter, pour le moment. Néanmoins, cela permet aussi de “souder le nationalisme chinois extrêmement présent chez les jeunes” et elle rappelle que les États-Unis renforcent également leur présence militaire dans la région. Elle invite donc, sans trop de surprise, à la prudence et la nuance sur les conclusions à tirer de cette hausse visible des tensions, sans pour autant les prendre à la légère.