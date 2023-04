Retour aux taux zéro ? C’est le FMI qui le prévoit !

Retour d’une tendance à long terme

Il faut cependant regarder de plus près cette communication qui évoque un retour à des taux d’intérêt très bas, voire négatifs. En effet, les experts du FMI parlent bien ici de taux d’intérêt réels, soit les taux de référence diminués du taux d’inflation. Or, l’on sait que l’inflation a explosé l’an passé, et reste élevée, compte tenu de la crise énergétique et de facteurs liés aux défauts d’approvisionnement en composants en provenance de Chine, notamment. Ce que les chercheurs ont mis en évidence, c’est la probabilité d’un retour à la tendance de l’évolution des taux d’intérêt réels qui était déjà établie avant la secousse de la pandémie, des taux d’intérêt à zéro ou négatifs, puis à la remontée rapide de ces derniers liée à l’action énergique des banques centrales en vue de juguler l’inflation.

La question étant ici de savoir si le rebond des taux d’intérêt est temporaire ou lié à des facteurs plus structurels. “Depuis le milieu des années quatre-vingt, les taux d’intérêt réels sont en baisse constante dans la plupart des pays avancés, toutes échéances confondues. Ces variations des taux d’intérêt réels sur une longue période témoignent probablement d’un déclin du taux d’intérêt naturel, qui est le taux d’intérêt réel permettant d’assurer que le taux d’inflation ne s’écarte pas de la valeur visée et de garantir le plein-emploi (absence d’expansion et de contraction)”, notent les chercheurs dans une note d’un blog du FMI.

Une situation sous contrôle ?

Les objectifs des banques centrales en matière d’inflation et d’emploi convergent donc pour obtenir cet équilibre instable. Mais il y a aussi d’autres facteurs que les chercheurs du FMI ont agrégé pour tenter de distinguer des scénarios, tels que la croissance et les flux d’épargne, la croissance ou la décroissance démographique, les taux de natalité, la durée des retraites,… Chaque zone géographique étudiée affichant une évolution propre. L’Inde, notamment, a vu ses taux d’intérêt naturels augmenter sur les 40 dernières années.

“À mesure que les pays émergents adopteront des technologies plus avancées, le rythme de croissance de leur productivité totale des facteurs devrait converger avec celui des pays avancés. Si l’on ajoute à cela le vieillissement de la population, les taux d’intérêt naturels des pays émergents devraient, à long terme, baisser et se rapprocher de ceux des pays avancés”, estiment encore les spécialistes du FMI. Globalement, leur analyse montre l’influence probable de facteurs difficilement estimables à long terme, comme l’évolution des mesures de soutien des pouvoirs publics, les mesures en faveur d’un verdissement des économies, ou encore une extension de la démondialisation. Au final, “lorsque l’inflation sera maîtrisée, l’on peut s’attendre à ce que les banques centrales des pays avancés assouplissent leur politique monétaire et ramènent les taux d’intérêt réels vers les niveaux antérieurs à la pandémie”, ponctuent les spécialistes.