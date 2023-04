La croissance devrait se raffermir en 2023 en Wallonie

L'économie wallonne n'a pas échappé au ralentissement marqué de la conjoncture internationale au second semestre 2022, mais ce passage à vide ne serait que temporaire, commente l'Iweps. Les perspectives économiques internationales semblent plus favorables qu'il y a quelques mois, en raison du reflux marqué du prix du gaz et du rebond de l'économie chinoise. La consommation privée devrait à nouveau constituer le socle de l'activité en première partie d'année. La progression des dépenses de consommation des ménages belges et wallons profitera du rebond attendu de leur revenu, favorisé par le mécanisme d'indexation automatique des salaires et aidé par les créations d'emplois encore nombreuses l'an dernier.

L'Institut prévoit une croissance de l'emploi intérieur wallon de 0,6% (soit une augmentation de 8.000 unités par rapport à la moyenne de 2022). Le durcissement sensible des conditions de financement pèsera fortement cette année sur les dépenses d'investissement des ménages dans les logements (-4,4%).

Les exportations wallonnes soutiendraient la croissance en deuxième partie d'année à la faveur de la reprise économique qui se profile en zone euro.

La croissance wallonne restera modérée en raison d'une progression lente de la consommation publique et rapide des importations, elles-mêmes soutenues par les investissements et la consommation privée. Les experts de l'Iweps rappellent en outre que les effets de la reprise post-Covid, enregistrés tout au long de 2021 et encore en première partie d'année 2022, ne se manifesteront plus cette année.