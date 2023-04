La Russie doit plusieurs milliards de dollars à la compagnie gazière ukrainienne Naftogaz pour prise de contrôle illégale d'actifs

Si la Russie ne paie pas les dommages et intérêts, qui s'élèvent à plus de 4,5 milliards d'euros, Naftogaz pourrait prendre des mesures coercitives. L'entreprise publique ukrainienne aurait alors le droit de reprendre des actifs étrangers de la Russie ou d'entreprises publiques russes à son compte. La Cour permanente d'arbitrage existe depuis 1899 et ses décisions sont contraignantes. Cependant, rien ne dit que la Russie procédera au versement des sommes dues.

Moscou a déjà refusé, précédemment, de reconnaître une décision de la CPA concernant l'indemnisation des ex-actionnaires de l'ancien groupe pétrolier russe Ioukos.