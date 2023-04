L’Allemagne débranche ses derniers réacteurs nucléaires : un danger pour nos factures d’électricité ?

Pour le président de la Chambre du commerce et de l’industrie, Peter Adrian, cela risque de provoquer des hausses des prix de l’électricité. Et étant donné que le réseau est interconnecté en Europe et qu’il y a un “marché de gros”, cela pourrait avoir des répercussions chez nous.

Néanmoins, les ministres de l’Environnement et de l’Économie allemands ont assuré que “la grande disponibilité de l’approvisionnement énergétique en Allemagne reste assurée” et qu’il n’y aurait pas d’inquiétudes à avoir.

À lire aussi

Une production limitée mais tout de même proche de celle de la Belgique

Pour Thomas Pellerin-Carlin, directeur du Centre énergie de l’Institut Jacques Delors, les inquiétudes sont limitées. Il rappelle que l’Allemagne avait repoussé la fermeture des centrales l’année dernière pour des raisons de solidarité, alors que les prix de l’énergie flambaient, en grande partie à cause de la guerre en Ukraine et de la coupure d’approvisionnement des pipelines russes.

”La production nucléaire allemande est très petite”, affirme-t-il. La puissance installée est de 3,9 GW. En Belgique, par exemple, elle est de 6 GW. Ce n’est donc effectivement pas une grosse production, mais ce n’est pas non plus tout à fait négligeable. “Cela représente environ 6 % de la production électrique allemande”, affirme-t-il.

”Le froid, le vent et le soleil ont un impact largement supérieur sur les prix et sur les factures donc”, lance-t-il. “De plus, il faut prendre du recul. L’Allemagne a acté la sortie il y a plus de vingt ans, lorsque les énergies renouvelables représentaient 7 % de son mix. Désormais, 45 % de sa production est basée sur le renouvelable”, contre moins de 14 % pour le gaz mais 33 % pour le charbon, si l’on se réfère à 2022, même si la crise gazière a justement poussé le charbon à la hausse au détriment du gaz.

”Les Allemands ont compris les enjeux européens. Mais cela reste un choix souverain. Débrancher les réacteurs pendant le printemps n’est pas très problématique”, renchérit-il, réaffirmant que l’Allemagne, bien que très dépendante à l’énergie fossile, avance rapidement sur le renouvelable.

À lire aussi

Arrêter de tergiverser ?

Quant aux panneaux photovoltaïques, les cas de mise hors réseau en journée, comme on l’a connu en Belgique récemment car le réseau ne pouvait pas absorber la production, n’est pas si problématique. “Il faut développer le réseau, c’est clair et net. Mais des déconnexions temporaires et locales restent secondaires. Ce n’est pas si grave. Il faudra continuer à développer le renouvelable, répartir la consommation, développer le stockage, que ce soit par batteries, par stockage de chaleur, etc.”, enchaîne-t-il.

Pour lui, le point important, “c’est de pouvoir planifier, programmer, anticiper. L’Allemagne voit le long terme, et c’est ce qu’il faut faire pour les investissements publics et privés. On ne gère pas un plan énergétique à la petite semaine”, termine-t-il. Pour lui, il faut faire des choix, arrêter les atermoiements et les va-et-vient, et les assumer.

”Décision dogmatique”

Pour Damien Ernst, professeur à l’ULiège et spécialiste des réseaux électriques, qui ne cache pas son soutien à l’énergie nucléaire, c’est tout de même problématique. “Ils ne pourront pas contrebalancer avec le renouvelable. Cela représente 24 millions de tonnes de CO2 en plus par an rejeté par l’Allemagne si elle contrebalance avec le charbon, ou 12 millions si elle le fait avec le gaz”, calcule-t-il. “Il y aura un effet sur les marchés du gaz, les prix vont monter significativement”, dit-il.

Et pour la vision à long terme ? “Dans dix ans, peut-être que l’Allemagne pourra contrebalancer. Mais pas avant. Alors que le but est de décarboner le secteur énergétique au maximum. C’est une décision purement idéologique, alors que les réacteurs nucléaires allemands sont d’un niveau de sécurité extrêmement poussé”, lâche-t-il en guise de conclusion.