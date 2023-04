Un véritable "bouleversement pour le monde agricole" : les raisons derrière l’inquiétude des agriculteurs flamands

Les investissements qu’il faudra déployer pour se conformer à la nouvelle législation (encore à mettre en œuvre) sont considérables. On parle d’un montant total de 3,65 milliards d’euros pour la période allant jusqu’en 2030. Ce budget englobe notamment les mesures d’accompagnement ainsi que des compensations pour toutes sortes de mesures (zéro fertilisation, dispositifs d’arrêt, etc.). Il n’est que partiellement compensé par les subventions prévues même si elles ont été revues à la hausse au cours des négociations. “Il est clair que les entreprises devront supporter elles-mêmes une part importante de l’investissement”, déplore le Boerenbond.

Réticence perceptible

Des exploitations sont appelées à disparaître ; d’autres, à se morceler et la plupart d’entre elles devront revoir en profondeur leur mode de fonctionnement. Avec comme conséquences des pertes d’emplois, de l’exode rural, des baisses de recettes pour un secteur clé qui emploie 120 000 personnes ? Impossible d’avoir une étude sur le sujet. Mais c’est évidemment une crainte du monde agricole flamand. Il se montre d’autant plus inquiet pour son avenir que “les incertitudes subsistent quant aux normes à respecter par l’exploitation”. Ce qui rend compliquée “une décision éclairée à prendre à court terme sur l’avenir des exploitations”, explique la banque Crelan, historiquement proche du monde agricole.

Pour les agriculteurs, poursuit la banque, “savoir quelles seront les répercussions sur leur exploitation de la fermeture d’une exploitation voisine de même que les investissements nécessaires à la poursuite de leur propre exploitation et les coûts qui en découlent n’est pas encore clair. Il va sans dire que tout cela freine considérablement les investissements de développement et qu’une réticence est également perceptible chez certains agriculteurs en ce qui concerne les investissements courants.”

Exploitations concernées

Étant fortement émetteurs d’azote, les secteurs du porc et de la volaille et, dans une moindre mesure, du bovin seront les plus directement touchés. Mais ce n’est pas le seul critère, précise Crelan : “La localisation de l’exploitation joue un rôle important : proximité ou non d’une réserve naturelle vulnérable et forte concentration d’exploitations émettrices d’azote à proximité. La forte fragmentation des réserves naturelles en Flandre signifie que de nombreuses exploitations sont concernées.”

Ne voulant pas laisser croire que seuls les exploitants de gros cheptels produisant énormément de lisier sont mis à l’épreuve, le Boerenbond rappelle également “qu’un effort est attendu de chaque entreprise ayant des activités nécessitant une autorisation”. Seules les très petites entreprises sont exemptées de ces mesures, c’est-à-dire : les entreprises qui ont une émission annuelle inférieure à 500 kg d’ammoniac.

Pour Bernard Keppenne, économiste en chef de la banque CBC (la filiale wallonne du groupe KBC), il est évident que cet accord azote (qui découle d’une directive européenne) constitue “un bouleversement pour le monde agricole”, qui s’ajoute à “d’autres crises” (vache folle, lait, etc.). “C’est un secteur en difficulté, dont la moyenne d’âge est assez élevée, au-delà des cinquante ans.” De plus, rappelle l’économiste, ce secteur doit faire face à la réforme de la Pac (Politique agricole commune) qui vise à mieux cibler les aides européennes en prenant davantage en compte les objectifs européens en matière d’environnement et de climat.

Nouvelle Pac

Cette analyse vaut aussi pour la Wallonie, même si celle-ci s’est nettement mieux préparée aux normes en matière d’azote. Actuellement, c’est la nouvelle mesure Pac concernant l’érosion, dite BCAE 5 (pour “Bonne condition agronomique et environnementale”), qui passe très mal. “Les agriculteurs ont reçu un courrier du ministère de l’Agriculture qui a semé le trouble. Ils ne comprennent pas la nouvelle cartographie et les dispositifs à mettre en place pour lutter contre l’érosion et les coulées boueuses. Heureusement, la mesure n’entre en vigueur que le 1er janvier 2025”, explique Philippe Duvivier, le président du syndicat agricole Fugea.

Il est bien loin le temps où les agriculteurs ne devaient pas trop se remettre en question, nombre d’entre eux gagnant leur vie grâce aux aides généreuses de la Pac. Pour eux aussi, le monde change. Eux aussi sont soumis à des réglementations directement liées à la durabilité et à la lutte contre le réchauffement climatique. “Les agriculteurs sont conscients de la nécessité de s’adapter mais ils ne peuvent pas le faire sans aide extérieure et cela leur demandera du temps”, conclut Bernard Keppenne.

Deux sortes d’azote

Il existe deux types d’azote : l’agriculture émet principalement de l’ammoniac (provenant des processus biologiques) et l’industrie émet principalement des NOx (provenant des processus de combustion). L’accord du gouvernement flamand ne concerne donc pas uniquement le secteur agricole mais aussi l’industrie.

Les apports d’azote aux sols favorisent la production végétale et améliorent la qualité des cultures, peut-on lire sur le site de Wallonie.be ; en cas d’excès par rapport aux besoins des plantes, l’azote sous forme de nitrate, très mobile, est entraîné par les eaux pluviales vers les masses d’eau de surface et souterraines. Il risque alors de dégrader leur qualité.