Aéroport de Bruxelles, port d'Anvers... L’azote concerne aussi l’industrie flamande

Du côté de l’industrie et du secteur des transports du Nord du pays, on attendait aussi avec impatience un accord du gouvernement flamand sur cet épineux "dossier azote". Il y avait urgence : faute d’un décret rapidement mis en place, certains ont même affirmé que plus aucun avion n’aurait pu décoller ou atterrir depuis le tarmac de l’aéroport de Zaventem. Le permis d’environnement de Brussels Airport arrive ainsi à expiration dans un peu plus d’un an et l’aéroport attendait impatiemment des éclaircissements quant à la quantité d’azote qu’il pouvait encore émettre.