"Les prix sur les marchés mondiaux cassent nos prix" : le monde agricole à un carrefour de son évolution

Deux points, très importants pour le CD&V, doivent encore faire l’objet d’examens supplémentaires. Il s’agit de la différence entre les seuils imposés à l’industrie et aux éleveurs. Et des mécanismes qui permettraient à une entité qui arrête son activité de transférer ses “permis de polluer” à d’autres agriculteurs. Ces deux points seront soumis à une enquête publique et à une analyse d'empreinte environnementale. En fonction des résultats de cette analyse, les seuils exigés pour l’agriculture, jugés trop stricts par le CD&V, pourraient disparaître en 2025, à la faveur d’une évaluation “sur mesure”, pour chaque exploitation.

Les mesures prises par le gouvernement seront définitives lorsqu’elles seront reprises dans le décret tant attendu. Entre-temps, des mesures transitoires sont d’application pour toutes les autorisations d’exploitation. Rappelons que selon le Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), près de la moitié des émissions d’azote en Flandre pour l’année 2018 provient de l’étranger. La part de l’agriculture flamande se chiffre à 39,6 %, le transport 8 % et l’industrie 1,4 %.

BoerBurgerBeweging

Les agriculteurs flamands, eux, attendent le décret avec impatience. Ils estiment que de nouvelles charges financières seraient insoutenables pour la plupart des exploitations. Le syndicat agricole flamand Boerenbond ne ménage pas ses efforts pour donner de nouvelles perspectives aux éleveurs. Certains considèrent qu’ils n’ont plus d’avenir : ils sont à deux doigts de jeter l’éponge. Que de nombreux agriculteurs flamands ont massivement apporté leur soutien au mouvement BoerBurgerBeweging qui a vu le jour en Flandre suite au succès électoral d’un mouvement similaire aux Pays-Bas, n’est pas anodin. Le malaise est profond. À peine 12 % des éleveurs flamands ont réussi à mettre en place leur succession. Cela signifie que le cheptel devra diminuer.

L’Europe impose à notre pays de réduire son volume d’émissions d’azote. Pour le secteur des porcs et de la volaille, il est question d’une diminution de 60 % à l’horizon 2030 alors que pour les bovins, l’effort demandé s’échelonne entre 15 et 20 %. Ces objectifs, nous en sommes encore très éloignés. “Le chemin est encore long”, confirme Jo Brouns (CD&V), le ministre de l’Agriculture en Flandre. “Le jour où les jeunes éleveurs ont décidé d’investir à nouveau dans leur exploitation, je serai satisfait, pas avant." Il souligne néanmoins que le secteur agricole est capable de se réinventer grâce à sa capacité d’innovation.

Contacté par La Libre, Lode Ceyssens, le président du Boerenbond, reste optimiste. Le secteur agricole veut coopérer mais pas être sacrifié. Le patron du Boerenbond dénonce des objectifs inatteignables. “L’Europe ne demande pas de tels objectifs. N’utilisez pas des modèles de calculs insensés”, avait-il lancé à l’adresse du gouvernement, qui, espère-t-il, “ne commettra pas les mêmes erreurs avec notre alimentation qu’avec notre approvisionnement en énergie”. De nombreux futurs agriculteurs aimeraient poursuivre l’activité familiale mais se demandent s’ils pourront encore le faire. De jeunes starters se demandent s’ils se sont engagés dans la bonne direction.

Aujourd’hui, Lode Ceyssens rappelle les attentes des agriculteurs flamands. Les incertitudes jouent des tours à l’ensemble du secteur, aux agriculteurs mais aussi aux autres maillons de la chaîne agroalimentaire. “N’oublions pas que le secteur agricole a réussi à faire baisser ses émissions d’azote de 56 % en 25 ans. Aujourd’hui, il y a un accord sur la réduction des émissions d’azote mais il n’y a pas encore de décret ce qui veut dire que l’incertitude pour les éleveurs demeure”, constate Lode Ceyssens. Il rappelle que les agriculteurs souhaitent que le décret mentionne explicitement les seuils pour les autorisations d’exploitation et les compensations pour des éleveurs en situation particulière où un autre éleveur est en cessation d’activité.

Le juste prix

En Flandre, le panorama agricole évolue. “Ses exploitations sont de taille modeste si on les compare à des élevages dans nos pays voisins ou ailleurs dans le monde”, argue Lode Ceyssens. “Ce n’est pas non plus parce que notre modèle agricole passe pour un modèle intensif qu’il n’est pas durable”, poursuit M. Ceyssens. “La Flandre a fait de l’innovation son fonds de commerce, nous en sommes fiers, et le secteur agricole doit aussi en cueillir les fruits. Le modèle agricole flamand en tant que tel n’existe pas. Il est varié et diversifié. Un élevage flamand avoisine les 26 hectares en moyenne, ce qui est modeste. La plupart de nos terrains agricoles se situent à proximité d’un terrain industriel, un parc d’attractions, un quartier résidentiel, une réserve naturelle…"

Le souci des éleveurs, ce sont les prix. Beaucoup décrivent une rémunération trop faible pour couvrir les coûts de production. “Pour agir sur la rémunération des éleveurs, il faut agir sur l’acte d’achat du consommateur”, lance Lode Ceyssens. On a trop habitué le consommateur à payer moins. “Les prix sur les marchés mondiaux cassent nos prix. Pourquoi acheter de la viande en provenance d’Argentine réputée moins chère que notre propre production, made in Flanders ? Sommes-nous prêts à privilégier les produits de notre terroir ? Sommes-nous prêts à payer le prix juste pour rémunérer correctement nos éleveurs ? s’interroge M. Ceyssens.