Ce recul s'explique notamment par la baisse d'1,4 % de la valeur des exportations en février, une première depuis deux ans, précise la BNB.

De manière générale, le secteur chimique tire la croissance à la baisse sur la période allant de décembre à février. "Cette situation est principalement imputable au commerce de vaccins contre le Covid, avec une diminution des achats de ses composants chimiques du côté des importations, et un recul des ventes de produits finis du côté des exportations."

À lire aussi

Concernant les produits énergétiques, un glissement notable a été récemment observé du gaz naturel à l'état gazeux vers le gaz naturel liquéfié (GNL). Les importations de GNL représentent désormais environ un cinquième des importations totales de gaz. Si la majeure partie de ces importations provient du Qatar, une part non négligeable arrive aussi des États-Unis et de Russie. Il semble que la Russie utilise notamment le terminal GNL de Zeebrugge comme plaque tournante pour ses exportations hors de l'UE, le transport via les gazoducs européens étant sous embargo, ajoute la BNB.