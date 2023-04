Le coût faramineux et alarmant des espèces exotiques invasives

Dégâts multiples

Les scientifiques utilisent le terme "d'invasion biologique" pour décrire "toute espèce introduite par les activités humaines dans un écosystème où elle n'a jamais évolué, sur un autre continent, et où elle s'établit et s'étend jusqu'à avoir des impacts écologiques, économiques, sanitaire", précise Franck Courchamp, coauteur de l'étude. L'écologue du CNRS insiste : une espèce exotique n'est pas problématique en soi - sinon nous devrions dire adieu aux tomates et aux pommes de terre, originaires d'Amérique du Sud. Elle ne le devient que lorsqu'elle affecte son nouveau milieu en proliférant. Plantations d'arbres détruites ou fruits abîmés par des insectes, contamination de conteneurs de céréales, dégradation des infrastructures… les dégâts causés par les espèces importées sont multiples. Il peut s'agir, par exemple, des moustiques-tigres qui apportent des maladies, pour certaines mortelles. Ou des moules zébrées qui s'attachent sur les coques des bateaux ou bouchent les canalisations. À Hawaï, la grenouille coqui et son chant assourdissant ont même fait chuter les prix de l'immobilier.

Les dégâts de ces espèces envahissantes sont durables et se cumulent, puisqu’elles prolifèrent et deviennent impossibles à éradiquer. D’où une hausse de leurs dégâts et coûts financiers plus rapide que celle des catastrophes naturelles. Le changement climatique n’arrange pas les choses, étant donné qu’il étend les territoires où ces espèces peuvent vivre.

Pour quantifier l'impact financier des invasions biologiques, les scientifiques se sont appuyés sur une base de données élaborée à partir d'études menées à travers le monde depuis ces cinquante dernières années. Plus de 13 000 coûts liés à ces espèces invasives y sont répertoriés. Un nombre impressionnant, mais partiel. "Ce n'est que la pointe de l'iceberg, prévient l'écologue Franck Courchamp. Et ça ne comprend pas les impacts écologiques, ni ceux sur la santé humaine." "Les invasions biologiques nécessitent une collaboration transfrontalière, peut-être plus encore que pour les risques naturels", insistent les auteurs de l'étude. Ils plaident notamment pour l'instauration de "cadres juridiques internationaux plus solides" pour limiter l'introduction et la propagation de nouvelles espèces envahissantes.

Inspecter et décontaminer

Renforcer les contrôles dans les ports et aéroports pour inspecter et décontaminer est ainsi bien plus efficace que de lutter contre des espèces déjà implantées. En France, le cas du frelon asiatique, dévastateur tueur d'abeille, l'illustre bien. Arrivé en 2004, il a aujourd'hui envahi quasiment tout l'Hexagone et ses pays limitrophes. "À l'origine, il s'agissait d'une seule femelle fécondée arrivée dans une poterie depuis la Chine, rappelle Franck Courchamp. Si ce conteneur avait été passé à l'insecticide avant, ou que dès le début de l'implantation des interventions avaient été menées, on n'en serait pas là". Vingt ans et des centaines de milliers de nids plus tard, il est devenu quasiment impossible de les éradiquer.