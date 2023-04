Le Parlement européen approuve la réforme du marché carbone

Les députés européens ont donné leur feu vert à une profonde réforme du système d’échange de quotas d’émission (SEQE ou ETS, selon l’acronyme en anglais), créée en 2005. C’est sur ce marché carbone que, depuis les quelque 10 000 entreprises relevant des secteurs industriels (sidérurgie, ciment, chimie, pétrochimie…) les plus énergivores, de celui de la production d’électricité et de l’aviation commerciale achètent des “permis de polluer”. Ensemble, ils pèsent 40 % des émissions de l’Union. Le secteur du transport maritime y sera inclus, tandis que l’ETS pour le secteur de l’aviation (qui ne voit pas d’un bon œil la disparition progressive de ses quotas gratuits) sera révisé. D’ici 2030, les émissions de ces secteurs couverts par l’ETS devront diminuer de 62 % d'ici 2030 par rapport à 2005. Une partie de ces quotas étaient alloués gratuitement. Cette part va diminuer graduellement à partir de 2026 jusqu’à l’élimination des quotas gratuits en 2034.

L’autre grande nouveauté est la création d’un deuxième ETS, couvrant le secteur des bâtiments et celui du transport routier, qui devra fixer un prix carbone (qui ne devrait pas dépasser 45 euros la tonne d’ici à 2030) pour ces secteurs en 2027 ou 2028, au plus tard. C’est un des points qui restent les plus controversés, qui a divisé le collège des commissaires au moment de déposer la proposition ; les députés européens et les États membres. La crainte est en effet que cette mesure ne provoque des effets sociaux indésirables.

Les deux marchés de l’ETS devraient rapporter jusqu’à “700 milliards d’euros”, avance le rapporteur du texte sur la réforme de l’ETS le conservateur allemand Peter Liese (Parti populaire européen). Ce montant devra être lié “à des objectifs de transition verte”, tandis que “la dimension sociale sera respectée” avec la création du Fonds social climat, approuvée par 521 voix pour, 75 contre et 43 abstentions.

Un fonds social climat pour amortir le choc de la transition

Ce Fonds social pour climat sera doté de 86,7 milliards d’euros, tirés des revenus du second marché ETS – un montant qu’à gauche, notamment, on trouve trop faible. À quoi sera-t-il utilisé ? Au financement de mesures temporaires de soutien direct aux revenus pour faire face à l’augmentation des prix du transport routier et du chauffage, à la rénovation des bâtiments, l’intégration des énergies renouvelables, l’achat et les infrastructures pour les véhicules à émissions nulles ou faibles, ainsi que l’utilisation des transports publics et des services de mobilité partagée.

Un mécanisme pour éviter les délocalisations

Le plan européen de réduction des émissions des secteurs industriels ne doit pas avoir pour effet de favoriser les fuites de carbone, c’est-à-dire la délocalisation d’entreprises polluante en dehors de l’Union européenne, dans des pays aux règles environnementales moins contraignantes. Aussi le paquet comprend-il la création d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières – ne dites pas “taxe carbone”. Ce CBAM, de son acronyme en anglais, couvre les secteurs du fer, de l’acier, du ciment, de l’aluminium, les engrais, l’électricité, l’hydrogène ainsi que les émissions indirectes sous certaines conditions. “Le message que nous envoyons au monde est très clair”, pose le rapporteur du texte le Néerlandais Mohamed Chahim (groupe des socialistes et démocrates) : “Venez vendre vos produits ici mais si vous n’êtes pas aussi ambitieux que nous vous paierez à la frontière”. Les importateurs de ces produits dans l’Union seraient tenus de payer la différence de prix entre le prix du carbone payé dans le pays de production et le prix des quotas de carbone défini par le marché européen. La mise en place de ce mécanisme se fera progressivement et parallèlement à la suppression des quotas gratuits de l’ETS, de 2026 à 2034. .

