Si les deux parties s’étaient accordées sur les grands principes de cette prolongation, de nombreux points devaient encore être négociés avant d’aboutir à un accord final. Plusieurs dates limites avaient également été fixées pour faire aboutir ces négociations : le 15 mars dernier, et le 30 juin prochain.

La première “deadline”, concernant le coût de gestion des déchets nucléaires, a été largement dépassée. Tinne Van der Straeten (Groen), la ministre de l’Énergie, qui négocie en tandem avec le Premier ministre, a été questionnée à ce sujet à la Chambre, ce mardi. L’écologiste a répété que la réussite des négociations avec Engie exigeait une certaine discrétion. Elle a donc refusé de dévoiler l’état des discussions avec le groupe français.

Tinne Van der Straeten a néanmoins précisé qu’en cas d’accord final avec Engie, celui-ci serait dévoilé. Elle a également rappelé quels étaient les grands chapitres de la négociation. Ces dernières se déroulent de façon “intense”, a-t-elle précisé.

1. Le coût des déchets nucléaires

Un élément crucial de la négociation concerne le coût de gestion des déchets nucléaires. Pour rappel, Engie a obtenu qu’une facture définitive lui soit adressée pour la gestion de ses déchets nucléaires. Il s’agit-là d’une grande avancée pour le groupe français. En effet, dans le système actuel, Engie paie des provisions pour ses déchets, dont le montant évolue tous les trois ans (via le mécanisme de révision triennale).

Or les révisions triennales peuvent être très salées pour Engie. Ainsi, fin 2022, les provisions dédiées aux déchets nucléaires ont augmenté de 1,1 milliard d’euros. Trois ans plus tôt, en 2019 donc, la hausse s’est élevée à quasiment 2 milliards d’euros. En gelant le coût de gestion des déchets nucléaires, Engie se mettrait donc à l’abri de futures augmentations des provisions dédiées aux déchets nucléaires.

Cette facture définitive pour les déchets nucléaires constitue cependant une entorse au principe du pollueur-payeur. En effet, il se pourrait que le coût réel soit plus élevé que le montant négocié par Engie et le gouvernement. Dans ce cas, c’est le contribuable belge qui devrait payer le coût supplémentaire nécessaire pour éliminer les déchets nucléaires.

Néanmoins, les deux parties ne sont pas encore mises d’accord sur ce montant. Selon certaines sources, Engie refuse de payer le montant réclamé par le gouvernement. “Nous aurions déjà pu boucler la négociation si nous avions accepté le montant réclamé par Engie, commente une source écologiste. Mais le but est d’avoir un bon accord pour la Belgique, pas d’avoir un accord le plus vite possible”. Rappelons néanmoins que le volet ‘déchets nucléaires’ aurait dû être réglé pour le 15 mars, “au plus tard”, selon l’accord signé début 2023. Certaines sources évoquent d’ailleurs un écart de plus d’1 milliard d’euros entre ce que réclame le gouvernement et ce qu’Engie accepte de payer.

Enfin, précisons que la négociation ne concerne que les déchets nucléaires. Le système actuel des provisions nucléaires serait conservé pour le démantèlement des centrales. Cela signifie qu’Engie devrait mettre la main au portefeuille si le démantèlement de ses réacteurs devait coûter plus cher que prévu.

2. À quand la prolongation ?

Pour rappel, l’objectif initial de la Vivaldi était de pouvoir compter sur Doel 4 et Tihange 3 dès novembre 2026. Mais Engie a refusé de s’engager sur ce timing très serré. Le pré-accord signé début 2023 précise que le groupe français fera son maximum pour respecter ce timing, mais aucune sanction n’est prévue si ce n’est pas le cas.

En outre, un problème de sécurité d’approvisionnement est apparu un an plus tôt, dès l’hiver 2025-2026. Tinne Van der Straeten et Alexander De Croo négocient donc avec Engie pour que Doel 4 et Tihange 3 soient opérationnels durant cet hiver problématique. Pas simple, alors qu’un retour en novembre 2026 semble déjà compliqué.

3. Une coentreprise pour partager les risques

Pour rappel, une coentreprise réunissant l’État belge et Engie doit être créée pour investir dans la prolongation de Doel 4 et Tihange 3. Engie et le gouvernement doivent encore s’accorder sur le partage des risques et des bénéfices au sein de cette coentreprise. C’était une demande d’Engie d’impliquer l’État belge dans le nucléaire. À la fois pour se protéger contre de futures éventuelles décisions défavorables du gouvernement, mais aussi pour partager le coût de la prolongation.

4. Un système de soutien public

Prolonger Doel 4 et Tihange 3 devrait coûter plusieurs centaines de millions d’euros afin de mettre aux normes les réacteurs. Pour être certain de rentabiliser son investissement, Engie a demandé une garantie de la part de l’État. Les contours de ce mécanisme de soutien sont négociés par les deux parties. Notons que l’État belge pourrait donc être amené à payer un soutien dont bénéficierait une société dans laquelle il détient 50 % des parts.