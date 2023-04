Les consommateurs se sont montrés légèrement plus optimistes concernant les évolutions macroéconomiques attendues en Belgique et ont, dans une plus large mesure, révisé à la baisse leurs craintes d'une recrudescence du chômage au cours des douze prochains mois, analyse la BNB.

Sur le plan personnel, les ménages se sont déclarés plus confiants quant à leur situation financière à venir, tandis qu'ils ont par ailleurs relevé leurs intentions d'épargne.