Le ralentissement de l'économie américaine rend le pétrole moins cher. En effet, moins d'activité économique signifie moins de demande. Le baril de pétrole Brent de la mer du Nord - la référence en Europe et donc aussi à la pompe dans notre pays - baisse de 95 cents jeudi et coûte 82,17 dollars. Le baril de pétrole américain WTI perd 87 cents et coûte encore 78,29 dollars.