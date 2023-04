La dette des entités fédérées explose et s'approche dangereusement des 100 milliards d'euros

Les chiffres qui émanent de l'Institut des comptes nationaux (ICN) laissent apparaître une hausse de l'ordre de 60 % de la dette des entités fédérées depuis 2018. C'est une progression beaucoup plus rapide que la dette fédérale, qui, elle, a augmenté de 22 % depuis 2018. Entre 2018 et 2022, la dette a augmenté de 58 % en Wallonie, de 55 % en Fédération Wallonie-Bruxelles, de 76 % en Flandre et de 120 % à Bruxelles.