Procter & Gamble dépasse les 20 milliards de chiffre d'affaires et revoit ses perspectives de croissance à la hausse en 2023

Au troisième trimestre de son exercice décalé, P&G - qui commercialise notamment les rasoirs Gillette, les couches Pampers ou la lessive Ariel - a affiché un chiffre d'affaires de 20,1 milliards de dollars, soit une progression de 4 % sur un an (+7 % à périmètres et taux de change constants), a-t-il indiqué dans un communiqué. C'est plus qu'attendu par un consensus d'analystes interrogés par Factset.