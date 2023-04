Revue Boursière : Tesla déclenche la guerre des prix

Et jusqu’à présent, en dépit des craintes répétées de ralentissement des affaires, le bilan est plutôt satisfaisant. En effet, alors que près de 90 membres de l’indice S&P 500 ont publié leur bulletin financier, 75 % d’entre eux sont meilleurs qu’attendu. Parmi ceux-ci, Charles Schwab, Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Netflix ou IBM. Dans les mauvaises surprises, on retrouve Western Alliance, State Street, US Bancorp, ou encore Seagate Technology (-10 %). Le groupe qui fait face à la fin programmée des disques durs, a de plus été sanctionné cette semaine pour avoir vendu du matériel au chinois Huawei.

Tesla dérape, le secteur plonge

Tesla fait exception aussi, de justesse, parmi les valeurs américaines, puisque le groupe producteur de véhicules électriques a aligné des chiffres proches des estimations : soit 85 cents par action contre 85,50 attendus… Pas de quoi fouetter un chat dans l’absolu, mais suffisamment pour déclencher une vague de vente qui a coûté 12 % à l’action. Le groupe d’Elon Musk a dû expliquer que cette baisse relative des résultats était liée à la politique de baisse des prix de vente de ses véhicules alors que le marché est un peu moins preneur ces temps derniers en raison du refroidissement conjoncturel. Le groupe préfère d’évidence accroître sa production et sa base de véhicules pour l’inscrire dans son écosystème propre dont la distribution électrique, que réduire ses ventes et accroître ses marges. Le retour médiatique sur ces baisses de prix agressives alors que le groupe américain conserve une marge confortable par rapport à ses concurrents, a rappelé aux investisseurs européens la fragilité du secteur sur le Vieux Continent.

Et chez nous, c’est tout le secteur qui a corrigé, sachant que le groupe américain va forcer les fabricants européens à peser sur leurs marges, déjà réduites. Le secteur automobile européen coté a reculé de 4,40 % sur la semaine, Stellantis a perdu 7 %, Renault 13 %. Clairement, le prochain pas stratégique de Tesla sera de proposer un véhicule plus petit à un coût abordable pour le grand public européen.

Les banques centrales pèsent sur la tendance

En Europe, les résultats se font attendre, mais Essilor a déjà affiché une belle poursuite de la remontée de ses ventes après la pandémie et la fermeture des magasins, l’allemand SAP, un des premiers à publier ses résultats (c’est un peu sa spécialité) a produit des résultats en ligne avec les attentes. À la Bourse de Bruxelles, les sociétés immobilières réglementées (SIR) Wereldhave Belgium et Xior ont donné l’impression d’un coup de faiblesse, mais il s’agissait du résultat arithmétique du “détachement de coupon”, soit l’étape technique préalable au paiement du dividende. En revanche, mdxHealth a bondi de près de 20 % cette semaine sur la nouvelle du remboursement aux États-Unis d’un traitement contre le cancer.

Cours de Bourse de MXDHealth. ©IPM Graphics

Et, la suite ? On y verra plus clair sans doute aux premiers jours de mai, lorsque la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne auront divulgué leurs derniers mouvements en matière de politique monétaire.