Pour les entrepreneurs wallons, le ralentissement économique du second semestre 2022 pourrait n'être que temporaire

D'après l'enquête menée par l'UWE auprès des entrepreneurs wallons, le ralentissement économique observé au second semestre de 2022 pourrait n'être que temporaire. Les perspectives de croissance pour 2023 sont "légèrement positives". L'activité se stabilise (moins dans le secteur industriel que dans les services) avec une reprise des échanges internationaux et des coûts de transport qui ont diminué. Les investissements devraient reprendre prudemment après avoir été reportés en 2022, et les perspectives d'exportations sont à nouveau favorables. Les embauches, elles, devraient se maintenir à un niveau élevé, avec de nombreux postes qui restent vacants.

La croissance soutenue par la baisse des prix énergétiques des derniers mois reste néanmoins limitée et fragile, avec de nombreuses incertitudes pour l'avenir. L'UWE souligne aussi que le contexte conjoncturel wallon est toujours compliqué. Elle pointe notamment le mécanisme d'indexation automatique des salaires qui nuit à la compétitivité des entreprises, le coût de l'énergie qui reste malgré tout élevé, ou encore un contexte administratif et institutionnel peu efficient.

"Il est plus que temps de se retrousser les manches pour que cette région revienne sur les rails. On ne peut pas se permettre de ne pas prendre des décisions fortes", indique Pierre Mottet, le président de l'UWE.