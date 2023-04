Lorsque les prix de l'énergie ont atteint des sommets sans précédent l'année dernière, les fournisseurs d'énergie ont cessé de proposer de nouveaux contrats de fourniture à prix fixe en raison d'une trop grande imprévisibilité.

Maintenant que les prix de l'énergie baissent à nouveau et qu'il y a un peu plus de prévisibilité, les contrats à prix fixe sont à nouveau disponibles. C'est déjà le cas chez Engie, Luminus et Mega, entre autres.

À partir du 3 mai, c'est donc également possible chez Eneco, indique l'entreprise. Toutefois, les volumes de gaz et d'électricité disponibles pour les contrats fixes sont encore limités. Dans le cas d'un nombre inattendu d'offres, Eneco peut ne plus proposer le contrat.