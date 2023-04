La voiture électrique à moins de 25.000 euros est bel et bien annoncée

Il s’agit en l’occurrence de quadricycles et non de voitures, dont l’habitacle est exigu (deux passagers à tout casser), dont la vitesse peut être très réduite (45 kilomètres/h pour l’Ami) ou des autonomies limitées (de 70 kilomètres pour l’Ami à 230 kilomètres pour la Microlino).

Elles ont cependant leur place dans la circulation urbaine, d’autant que les constructeurs généralistes ont plutôt tendance à délaisser le créneau des petites citadines, que le chinois BYD pourrait bien occuper avec une offre propre à faire trembler les compagnies européennes qui se sont lancées dans le projet de proposer un véhicule électrique pour un prix environnant les 25 000 euros.

Présentée au salon de Shanghai, la menace potentielle se nomme "mouette" - Seagull en anglais -, proposée au prix d’un peu plus de 10 000 euros sur le marché chinois, même si rien ne laisse pour l’instant entendre qu’elle pourrait prochainement prendre son envol vers le Vieux Continent et encore moins à ce prix-là. Reste que la moins chère des voitures électriques, la Dacia Spring, est à 21 000 euros…

Le constructeur BYD est à prendre très au sérieux : sur l’année 2022, il a écoulé, tous marchés confondus, quelque 911 141 voitures 100 % électriques, pour des ventes en hausse de 184 % par rapport à 2021. BYD a aussi des ambitions d’exportation, notamment en Europe et en Belgique où il s’est implanté fin de 2022.

Top 20 des immatriculations des voitures électriques en 2023. ©IPM Graphics

Dacia Spring, fabriquée en Chine

BYD n'en constitue pas moins une force de frappe impressionnante qui pourrait faire des dégâts. La plus abordable des voitures électriques est actuellement la Dacia Spring dont le prix est "à partir de 20 990 euros", elle aussi fabriquée en Chine.

C’est en soi un joli succès, la Spring pouvant se targuer d’être l’une des voitures électriques les plus populaires en Europe. Son prix explique cela. Son autonomie limitée - 230 kilomètres en cycle mixte - la propulse plutôt comme une voiture urbaine, avec cette fois une autonomie de plus de 300 kilomètres.

Aux côtés de la Spring Dacia, Renault développe également une voiture en marque propre qui doit, elle aussi, être à un prix abordable. C’est en soi une vieille connaissance puisqu’il s’agit de la R5, revue et corrigée aux goûts du jour. Elle doit être commercialisée en 2024 mais à quel prix ? Au départ, le montant de 20 000 euros avait été évoqué. Depuis lors, le prix des batteries a fortement augmenté. Or, la batterie d’une voiture électrique peut représenter 40 % du prix total d’un véhicule. Certains analystes évoquent désormais un prix inférieur à 30 000 euros, voire dans la gamme de 25 000 euros qui est justement l’objectif de la future ID.2 de VW.

Le groupe VW en force

Comment réussir à gommer plusieurs milliers d’euros ? L’idée sera de proposer le modèle de base à ce prix de 25 000 euros (ou un peu moins, pour être plus marketing). La R5 d’entrée de gamme serait dotée d’une petite batterie qui limiterait l’autonomie du véhicule entre 190 et 270 kilomètres, selon le cycle de conduite, soit un peu moins bien que la Dacia. Les modèles supérieurs auront une plus large autonomie et seront… plus chers.

VW, pour sa part, a clairement annoncé la couleur : l'ID.2, attendue en 2025, sera proposée "à moins de 25 000 euros", alors que le prix évoqué en 2021 était de 20 000 euros. La hausse des matières premières, surtout des composants des batteries, est passée par là. Cette voiture sera "aussi spacieuse qu'une Golf et aussi abordable qu'une Polo", a d'ores et déjà balisé le constructeur allemand.

En attendant Tesla

Là encore, il n'y a pas trop de secrets : VW va profiter de la plateforme MEB, conçue pour tous ses véhicules électriques. De quoi réaliser des économies d'échelle tout en promettant une autonomie de 450 kilomètres. "Ce sera une Volkswagen typique avec un espace suffisant et une grande autonomie qui permettra d'atteindre sans problème sa destination, même des trajets longs. Une fois de plus, Volkswagen démocratise le progrès", a souligné Thomas Schäfer, le patron du groupe, en dévoilant l'ID.2 voilà quelques semaines.

Ce chiffre de 25 000 euros inspire aussi deux autres marques du groupe VW : Cupra, la marque premium du constructeur Seat, et Skoda. L'UrbanRebel, "c'est le modèle qui va démocratiser la mobilité électrique urbaine", a expliqué Wayne Griffiths, CEO de Seat. Date de commercialisation annoncée : 2025.

Même discours que ces VW et Cupra, même calendrier et presque même montant chez Skoda, où l'on parle cette fois d'un prix "autour de 25 000 euros" pour ce SUV compact dont le nom n'a pas encore été dévoilé.

Une voiture qui elle n'en finit pas de ne pas être dévoilée, c'est la Tesla Model 2. Voilà maintenant trois ans qu'Elon Musk a promis une Tesla "à moins de 25 000 dollars" pour 2023. Nous y sommes, mais le patron de Tesla n'a encore rien sorti de sa manche à ce jour. Selon le média chinois 36Kr (Tesla a une usine de production en Chine), ce Model 2, ou quel que soit son nom, serait une version plus petite du Model Y. Tesla prévoirait une production annuelle allant jusqu'à quatre millions d'unités grâce à la construction de nouvelles usines. Le prix évoqué de 25 000 dollars, soit 23 000 euros, n'a pas (encore) été adapté. À voir aussi quelle sera la tarification en Europe.