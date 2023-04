La diminution du nombre de signalements est principalement due à la réduction des mesures "corona". Depuis l'apparition du Covid-19, le Point de contact était en effet le point de chute pour les signalements liés au non-respect des mesures sanitaires. Ceux-ci sont passés de 1.890 en 2021 à 207 en 2022.

L'année dernière, la majeure partie des signalements (4.624) concernait le travail non déclaré et clandestin. Ce chiffre n'a pratiquement pas changé par rapport à 2021 (4.669). En deuxième position, on trouve les allégations de fraude au domicile, avec 1.127 signalements.

À la demande du cabinet du ministre du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS), le Service d'information et de recherche sociale a consacré davantage d'attention au thème du "bien-être au travail" l'année dernière. Le Point de contact a ainsi reçu des signalements relatifs à de la discrimination au travail (10), de l'exploitation économique et traite des êtres humains (26), de la fraude transfrontalière (2) et au bien-être au travail (3).

Dans un premier temps, les inspecteurs sociaux ont retenu 4.540 signalements (63%). Les 37% restants ont été rejetés en raison de l'insuffisance des données relatives à l'adresse (633) ou à la contrepartie (633), ou parce qu'ils avaient déjà été traités (555). Certains signalements étaient également inopportuns (623), par exemple lorsqu'un contrôle n'était pas possible ou lorsque l'on pouvait y renoncer sur base des informations contenues dans la base de données.