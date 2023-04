Revue Boursière : Les marchés guettent les banques centrales, mais ne cèdent pas

Des résultats bluffants

À New York, les entreprises cotées ont continué à arroser le marché de résultats le plus souvent supérieurs aux attentes. Sur les 263 résultats de sociétés du S&P 500 ayant déjà été publiés, 209 étaient meilleurs que prévus (soit 79,8 %), parmi lesquels Coca-Cola, Dow, Pepsico, General Electric, General Motors, McDonalds, Alphabet, Microsoft, Visa, pour 46 moins bons que prévu (soit 17,5 %) et 7 étant conformes aux prévisions (2,7 %). On retiendra aussi ceux de Meta qui ont agréablement surpris le marché au point de provoquer une courte flambée des stars du Nasdaq, jeudi soir. Par ailleurs, si un peu partout, le secteur bancaire a publié de beaux résultats, une certaine inquiétude subsiste aux États-Unis où la banque First Republic a continué de subir les retraits de ses gros clients. L’action de la banque a reculé de plus de 60 % encore cette semaine. Le mécanisme est très clair : les fonds quittent toujours les banques les plus exposées pour gonfler les caisses des géants du secteur.

Les indices tiennent bon, soutenus notamment par une nouvelle vague d’offres publiques d’achat. Le groupe français Teleperformance (-12,8 %) rachète le groupe Majorel pour 3 milliards d’euros, avec une prime de 50 %, Deutsche Boerse (-6,6 %) rachète le danois SimCorp pour 3,9 milliards d’euros et Deutsche Bank rachète le bureau d’analyse britannique NumisCorp pour 353 millions d’euros, offrant ici une prime de 70 %.

Mauvaises nouvelles de Bruxelles

À Bruxelles, la saison des dividendes se poursuit, le marché hoquetant à chaque opération, comme ce fut le cas pour Proximus, ce vendredi, le titre plongeant mécaniquement en raison de ce paiement. Mais la semaine a aussi été marquée par le nouveau plongeon de 20 % de l’action bpost suite aux nouveaux développements révélés par l’audit interne en cours. Recticel a pratiquement fait de même sur l’annonce de difficultés dans la conclusion de la vente de sa division mousses et de la réduction de ses estimations de résultats pour l’exercice en cours.

À un autre niveau, la biotech Sequana Medical, a vu son cours chuter de 33 % suite à une augmentation de capital menée à terme grâce à une offre à bas prix, les actionnaires de la première heure voyant leur avoir raboté, au passage. Les titres de la société à portefeuille Beluga ont fondu pour leur part de 44 % sur l’annonce de la déconfiture de la plateforme d’échanges de cryptomonnaies Bit4You. L’entreprise ambitionnait l’an passé de racheter Beluga pour y loger ses activités et lever des capitaux pour financer sa croissance.