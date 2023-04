A la faveur d’indicateurs macro-économiques relativement stables, le taux directeur reste ainsi au niveau annoncé en septembre dernier, loin du pic atteint il y a plus d’un an, juste après le lancement de l’intervention militaire en Ukraine.

Dans la foulée des premières sanctions internationales, la Banque centrale russe avait drastiquement relevé son taux à 20 %, avant de procéder à plusieurs baisses, rassurée par la résilience de l’économie russe.

Les marchés disaient miser depuis plusieurs jours sur un maintien du taux directeur à 7,50 %.

Vers une croissance du PIB

Dans son communiqué, la BCR s’est félicitée vendredi que “l’activité économique augmente plus rapidement que ne l’attendaient les prévisions de février” de l’institution bancaire. “Cela reflète à la fois une hausse de la demande intérieure et les processus de transformation en cours de l’économie russe”, a-t-elle poursuivi.

Ainsi, la BCR dit désormais anticiper que “la croissance du PIB se trouvera entre 0,5 % et 2 % en 2023 et entre 0,5 et 2,5 % en 2024” pour atteindre “fin 2024 […] le niveau de fin 2021”.

Par ailleurs, “l’affaiblissement du rouble depuis fin 2022”, aujourd’hui à 88 roubles pour 1 euro, “s’est jusqu’à présent peu manifesté dans la dynamique des prix”, a noté la Banque centrale russe vendredi.

La BCR a enfin légèrement ajusté à la baisse ses prévisions sur l’inflation pour cette année : “(elle) atteindra entre 4,5 et 6,5 % en 2023 pour revenir à 4 % en 2024”.