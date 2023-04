"Le marché des voitures électriques attire davantage de conducteurs de voitures de société"

"Le marché des voitures électriques se développe en effet surtout dans des catégories de prix supérieures et attire à cet égard davantage de conducteurs de voitures de société", soulignait Touring. De fait, les 20 voitures électriques les plus immatriculées au cours des trois premiers mois de l'année, appartiennent essentiellement à des constructeurs premium ou de luxe, selon les données fournies par la Febiac, la Fédération belge et de l'automobile et du cycle. Les rares généralistes sont VW avec 3 modèles, Skoda et Renault, dont la Megane a un prix débutant à 40 350 euros. C'est toutefois une voiture très appréciée des particuliers, puisqu'une vente sur cinq est à mettre à leur actif.

Hausse des ventes

L’Audi e-tron, fabriquée en Belgique, n’a été achetée que par 3,6 % de particuliers. Son prix est de l’ordre de 100 000 euros. Hors Top 20, les 154 Dacia Spring ont été immatriculées à raison de 61 % par des particuliers, soit une proportion analogue (63 %) à celle de la Renault Twingo (40 immatriculations).

Les immatriculations de voitures électriques se sont en tout cas envolées au 1er trimestre : passant de 10,3 % sur l'ensemble de l'année 2022 à 15,8 %. "Nous avons presque doublé le nombre de nouvelles BMW électriques au cours du premier trimestre avec une hausse de 82 %", note Jeroen Lissens, porte-parole de la marque bavaroise.

Pour les ventes sur cette même période, plus d’une voiture sur cinq vendues aux professionnels est 100 % électrique chez Skoda. Chez Mercedes, une voiture sur 4 (24 %) vendues est électrique, avec une proportion de 8 % de clients particuliers. Stellantis (Peugeot, Opel, Citroën, Fiat,…) évoque une part de marchés de 10,5 % pour le créneau électrique.

Tesla lance le mouvement

Tesla fait finalement exception avec de belles performances auprès des particuliers avec ses modèles Y et 3, qui ont sans doute bénéficié de la baisse des prix annoncée à la mi-janvier (Model 3 à partir de 45 970 euros et Model Y à partir de 47 970 euros) et de leur disponibilité (livraison entre avril et juin pour une commande).

La dernière vague de baisse des prix du constructeur américain s’est toutefois arrêtée, cette fois, aux portes de la Belgique, alors qu’elle a bien été appliquée dans les pays voisins, dont la France. Le but de la manœuvre est alors d’avoir un prix qui permet à l’acheteur d’obtenir un bonus gouvernemental, de quoi faire baisser l’addition finale de plusieurs milliers d’euros. La Tesla Model 3 est par exemple 3 000 euros moins chère chez nos voisins français.

Tesla a toutefois annoncé en fin de semaine dernière une hausse des prix de ses modèles S et X - les plus chers - aux États-Unis. Allez savoir…

Baisse des prix

Ce mouvement de Tesla sur le Vieux Continent va-t-il pousser les autres marques à adapter leurs prix ? "Nous n'envisageons pas de baisse", assure Bastien Van den Moortel, porte-parole de Mercedes. "Nous n'allons pas diminuer nos prix", abonde dans le même sens Peter Gemoets, porte-parole de Mazda. Nissan a rajouté une nouvelle version de base sur l'Ariya (à partir de 52 100 euros).

Une visite des sites des constructeurs peut s'avérer intéressante. Le prix de la Citroën C4 est toutefois à partir de 35 940 euros, ce qui correspond à peu de chose près au prix pratiqué en France, où la ë-C4 est désormais proposée à 34 990 euros, contre 39 690 euros début avril. "Citroën, sentant peut-être le vent tourner avec l'arrivée en force de la MG4 (2 687 ventes en France au 1er trimestre 2023 contre 801 exemplaires de ë-C4 !), décide en ce début avril de faire un geste sur le prix de la berline compacte", avait expliqué le magazine auto moto.

Le modèle Base de la Ford Mustang e-mach a pour sa part un prix "promotionnel" de 55 530 euros, contre un prix catalogue recommandé de 61 700 euros. Le modèle Premium est à 61 875 euros, contre 68 750 euros en temps normal. Les baisses de prix, quand il y en a, concernent des voitures bien au-delà du budget de 27 000 euros évoqué plus haut.