Les bijoux de la controverse : une des plus grandes ventes aux enchères de l'histoire décriée par des historiens

Quatre cents lots seront dispersés en salle à Genève les 10 et 12 mai, les autres seront mis en ligne du 3 au 15 mai puis en novembre.

Cette vente pourrait éclipser les précédents records établis par Christie's lors des ventes de biens ayant appartenu à l'actrice Elizabeth Taylor en 2011 et de la collection "Maharajas et magnificence moghole" en 2019, qui ont toutes deux dépassé les 100 millions de dollars.

"C'est un moment historique pour Christie's", a affirmé Anthea Peers, présidente de la région Europe, Afrique et Moyen-Orient.

Parmi les lots figurent des pièces exceptionnelles du XXe siècle signées Cartier, Harry Winston, Boivin et Van Cleef & Arpels, ainsi qu'une importante sélection de perles, de pièces en jade et de créations Bulgari des années 1970, 1980 et 1990.

La milliardaire autrichienne est décédée en juin 2022 quelques jours après avoir inauguré à Vienne un musée d'art privé présentant sa collection d'art. Selon le classement Forbes, sa fortune s'élevait à 2,9 milliards de dollars.

Née dans la capitale autrichienne, cette fille d'un graveur a travaillé dans un cabinet d'avocats après avoir fait une école d'hôtellerie. Selon Christie's, elle a rencontré son futur mari - plus de trente ans son aîné - lors de vacances avec ses parents dans un village autrichien, avant de l'épouser en 1966.

Propriétaire d'une des plus grandes chaînes de grands magasins en Allemagne, M. Horten est décédé en 1987 à Croglio, dans le canton suisse du Tessin, où se trouve la fondation qui porte son nom.

"Bien documentées"

La fondation le décrit comme un "entrepreneur doté d'un sens aigu de la responsabilité sociale" qui lança à la fin des années 1950 "le premier supermarché allemand basé sur les habitudes de consommation américaines".

Le canton du Tessin souligne sur son site en ligne qu'il "a bâti son empire à partir des années 1930 au cours desquelles il acquiert de nombreuses propriétés".

En 1936, trois ans après l'accession d'Adolf Hitler à la chancellerie allemande, il a repris la société textile Alsberg basée à Duisburg après la fuite de ses propriétaires juifs, avant de reprendre plusieurs autres magasins appartenant à des juifs avant la guerre.

Il a par la suite été accusé par certains d'avoir profité de l'"aryanisation" des biens juifs (mesures de spoliation visant à transférer la propriété d'entreprises détenues par des personnes d'origine juive).

"Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a été capturé par les Britanniques et interné jusqu'en 1948 dans un établissement de l'ouest de l'Allemagne", indique à ce sujet le canton du Tessin.

Selon un rapport publié en janvier 2022 par des historiens mandatés par la fondation Horten, dont le professeur Peter Hoeres, il a bien été membre du parti nazi, avant d'en être exclu, et le comité de dénazification l'a par la suite disculpé.

Mais l'origine de sa fortune, dont sa femme a hérité, jette le trouble sur la vente aux enchères, que certains historiens ont critiquée dans les médias.

Sur son site, Christie's souligne que "les pratiques commerciales de M. Horten pendant l'ère nazie, pendant laquelle il a acheté des entreprises juives vendues sous la contrainte, sont bien documentées".

La maison de vente indique aussi que le produit de la vente ira à la Fondation Heidi Horten, créée en 2021 pour soutenir la collection éponyme, ainsi qu'à la recherche médicale, la protection de l'enfance et à d'autres activités philanthropiques que la riche héritière a soutenues pendant de nombreuses décennies.

Christie's donnera pour sa part "une contribution significative" des commissions liées à la vente à "une organisation qui fait progresser la recherche et l'éducation sur l'Holocauste".