Quel est le coût d’utilisation d’une voiture électrique par rapport aux motorisations essence et diesel ?

Néanmoins, les prix de l’électricité ont fortement baissé depuis lors. Toujours selon le tableau de bord de la Creg, le prix de l’électricité est retombé à environ 48 centimes par KWh en mars 2023. À ce tarif-là, il en coûte environ huit euros pour parcourir 100 km avec un véhicule électrique (toujours avec une consommation de 17 KWh par 100 km).

Le thermique reste plus cher

Qu’en est-il de l’essence et du diesel ? Notons que le coût des carburants fossiles a aussi augmenté au plus fort de la crise énergétique. Néanmoins, le système du cliquet inversé implique que les fluctuations sont moins fortes qu’avec l’électricité. En effet, quand le prix du pétrole monte, les accises baissent. Et quand le prix du baril baisse, les accises montent.

À lire aussi

Ainsi, selon les données fournies par le SPF Économie, le prix pour parcourir 100 km avec une voiture essence a oscillé entre 10,8 et 12,1 euros sur une période d’un an (entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023). Pour le diesel, la fourchette était encore plus serrée : entre 9,8 et 10,9 euros pour 100 km.

Pour la voiture électrique, les variations ont donc été plus fortes, selon les données du SPF Économie. Le prix minimum pour parcourir 100 km était de 5,1 euros, contre 9,5 euros pour le prix maximum.

Le CNG a flambé

Précisons que ce sont les voitures au CNG, le gaz naturel compressé, qui ont subi les plus fortes variations de prix. Selon les données du SPF Économie, on est monté jusqu’à 17,6 euros pour parcourir 100 km ! Mais, au premier trimestre 2023, on est retombé à 11,2 euros.

Fiscalité plus douce

Notons également que la fiscalité automobile est nettement plus douce vis-à-vis de l’électrique. En Wallonie, la taxe de mise en circulation s’élève à 61,50 euros et la taxe annuelle à 92,93 euros. Cette fiscalité pourrait évidemment évoluer lorsque la majorité des automobilistes seront équipés de véhicules électriques.

Quant aux frais d’entretien, ils sont annoncés moins chers pour une voiture électrique. Sans compter que sa durée de vie devrait être plus longue que celle de ses homologues thermiques.