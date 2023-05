"Égoïsme suprême", "folie des ultra-riches"... Le nombre de vols en jets privés n'a jamais été aussi élevé

À lire aussi

Un phénomène auquel la pollution des jets privés contribue. Beaucoup. Un vol à bord d’un de ces aéronefs rejette environ 10 fois plus de CO₂ dans l’air qu’un vol en avion de ligne. Même s’ils ne représentent, selon l’Association européenne des vols d’affaires, que “2 % des émissions de l’aviation civile, qui elle-même est responsable de 2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit 0,04 % des émissions mondiales”, leur utilisation déraisonnable alimente la colère écologique et sociale. La multiplication des comptes de flight tracker, ces traqueurs de vols en jets privés, souligne le ras-le-bol des citoyens face à une telle injustice.

Un lobbying puissant en faveur des jets privés

En 2022, 5,3 millions de vols ont été effectués en jets privés. Un nombre sans précédent. L’ancien record, survenu en 2007, était de 4,8 millions de vols, avant que la crise financière et la récession mondiale ne viennent ralentir la folie des ultra-riches. Car c’est bien d’eux dont il s’agit. Selon ce rapport, la fortune médiane d’un propriétaire de jet privé est de 190 millions de dollars. Ils représentent 0,0008 % de la population mondiale. Autrement dit, une mini-minorité ultraprivilégiée et ultrapolluante.

À lire aussi

En France, le débat a atterri à l’Assemblée nationale en avril dernier, grâce à une proposition de loi déposée par Julien Bayou visant à interdire leur utilisation. Sans succès : l’aile droite de l’hémicycle (de Renaissance au Rassemblement national) a retoqué en chœur le texte. Des discussions similaires sont également survenues en Belgique à l’été 2022, mais c’était alors le MR qui s’était opposé à une taxation plus importante.

Le jet privé possède en effet de fervents défenseurs, surtout aux États-Unis. Selon ce même rapport, le plus grand lobbyiste du jet privé, la “National Business Aviation Association”, a dépensé en moyenne 2,4 millions de dollars par an depuis 2008 pour faire pression sur le gouvernement fédéral. Contrairement aux passagers commerciaux, qui paient une taxe de 7,5 % sur le prix de leurs billets pour financer l’Administration fédérale d’aviation (FAA), les pilotes de jets privés ne paient que des taxes sur le carburant (environ 0,22 dollar par gallon de kérosène). Ils n’ont contribué qu’à hauteur de 2 % dans les recettes fiscales de la FAA, alors qu’ils représentent 17 % des vols traités.

Elon Musk utilise son jet comme une voiture lambda

Le vice-président des Patriotic Millionaires, Stephen Prince, a déclaré qu’il abandonnait son avion. “Après avoir lu ce rapport, j’ai décidé de vendre mon jet. Il est impossible de concilier préoccupation pour l’environnement avec cet égoïsme suprême que de sauter seul à bord d’un jet privé. Ce n’est tout simplement pas juste.” Pour combler cette inégalité, ce groupe d’ultrariches sensibilisés à la cause écologique recommande une taxe de 10 % sur l’achat d’un jet privé d’occasion et de 5 % sur les avions neufs. D’après leurs calculs, ce prélèvement aurait permis de lever 2,6 milliards de dollars en 2022. En outre, ils proposent de doubler les taxes sur le carburant pour les vols en jets.

À lire aussi

Pour mettre en pratique leurs propositions, leur rapport s’est concentré sur le cas d’Elon Musk. Le multimilliardaire, propriétaire de Twitter, fondateur de Tesla et de SpaceX, est présenté comme “l’utilisateur de jet privé le plus actif aux États-Unis”. L’an dernier, il s’est offert un nouveau jet, a effectué environ 171 vols, dont un qui n’a duré que six minutes, et a contribué à la consommation de plus de 800 000 litres de carburant. De fait, il a produit 2 112 tonnes d’émissions de CO₂ rien qu’en 2022. C’est 132 fois plus que l’empreinte carbone moyenne d’un habitant des États-Unis. Si ces taxes étaient mises en œuvre, le magnat aurait dû débourser 4 millions de dollars. Une contribution certes epsilonesque au regard de sa fortune, estimée à plus de 170 milliards de dollars. Mais à valeur d’exemple.