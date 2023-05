Quand la Fed marche sur des œufs

Banques en souffrance

Bien qu’à y regarder de plus près, ce qui a dû mettre le plus de pression sur le Comité monétaire de la Fed, c’est bien le secteur bancaire, lui aussi affecté dans une certaine mesure par la hausse des taux monétaires, à court terme, et celle des taux à long terme, en parallèle. Lundi, en effet, les autorités financières américaines ont été forcées de prendre le contrôle de la First Republic Bank, pour juguler les effets secondaires de la deuxième plus importante faillite bancaire de l’histoire américaine. Un scénario du type Fortis, qui a permis au géant bancaire JP Morgan de récupérer les restes du groupe déchu, écrasé par les pertes liées à la hausse des taux d’intérêt du marché. Remonter encore les taux risquait donc fort de mettre à mal d’autres banques à la structure bilantaire semblable à celle de la First Republic Bank. D’où la décision d’une hausse de 25 points de base, au lieu d’une possible hausse de 50 points. Les banques régionales américaines, massacrées mardi en Bourse, se remettaient de leurs émotions, mercredi soir.

Moment pivot ?

Pour beaucoup d’observateurs, le ton du message de la Fed semble indiquer le début d’une pause dans son offensive monétaire contre l’inflation, après dix hausses consécutives menées depuis le mois de mars de l’an passé. Le Comité monétaire a adopté le resserrement des taux courts à l’unanimité, sans une voix pour prôner une hausse plus sévère. Et le communiqué stipule que “le resserrement des conditions de crédit pour les ménages et les entreprises devrait peser sur l’activité économique, l’embauche et l’inflation”. Comprenons : les effets souhaités sont désormais mesurables, attendons la suite ! Parmi les annonces destinées à rassurer le marché, retenons aussi cette phrase : “Le système bancaire américain est solide et résistant”. Il vient toutefois de prouver le contraire…