La BCE ne diminue pas la pression et annonce une hausse des 0,25 % de ses taux directeurs

Pas de mauvaise surprise

À 14h15, le couperet devait tomber sous la forme d’un communiqué de presse ciselé, technique, sans ambiguïté : c’est une hausse de 0,25 % (25 points de base) qui a été sélectionnée pour remonter les trois taux directeurs de la BCE. Le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement et les taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt seront portés respectivement à 3,75 %, 4,00 % et 3,25 %, avec effet au 10 mai 2023. Du côté des marchés boursiers, l’absence de surprise a été appréciée, et après plusieurs heures d’effritement, les indices ont commencé à réduire leurs pertes dès l’annonce effectuée. Sur le front des changes en revanche, l’euro a perdu un peu de sa superbe face au dollar et retournait sa tendance, cédant pratiquement 0,50 % face au billet vert.

Des effets sensibles

Ce relèvement de 25 points de base est toutefois relativement rassurant, alors qu’un nouveau tour de vis de 50 points aurait sans doute semé le doute dans les esprits, et provoqué des vagues sur les marchés. Il y a là un ralentissement de la pression sur les taux de référence. Et de son côté, la BCE constate que les hausses de taux précédentes portent leurs effets sur les conditions de financement au sein de la zone euro. L’institut doit toutefois composer avec une persistance de l’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) “qui reste trop forte”, selon la présidente de la BCE, Christine Lagarde. La “core” inflation n’a que très légèrement reculé en avril, à 5,6 % contre 5,7 % en mars.

La hausse des taux reste donc le principal outil d’influence de la BCE, mais en parallèle, “le Conseil des gouverneurs continuera de réduire le portefeuille du programme d’achat d’actifs de l’Eurosystème… et mettra fin aux réinvestissements dans le cadre du programme d’achat d’actifs à compter de juillet 2023”.