Ces mines dont l’Europe a besoin mais qu’elle ne veut pas (trop) voir sur son territoire

À lire aussi

Loin de chez moi ces mines qui polluent

Très consommatrice de terres rares, l'Europe n'a, longtemps, pas voulu avoir de mines sur son territoire, préférant importer ses métaux via de longs trajets en bateaux aux quatre coins de la planète. En cause ? L'exploitation de ces métaux est particulièrement polluante. Il faut tout d'abord extraire énormément de roches pour obtenir quelques kilogrammes de ces terres rares (d'où d'ailleurs leur nom). Le traitement et la séparation des terres rares sont également très coûteux en énergie, en eau et en produits chimiques. Last but not least, selon un article récent du CNRS, le centre national de la recherche scientifique français, les terres rares "ont un rayon ionique proche de ceux d'éléments radioactifs comme l'uranium et le thorium." "C'est pourquoi on les retrouve souvent dans les minéraux qui contiennent des terres rares créant ainsi des déchets radioactifs", expliquent les scientifiques français, selon lesquels "creuser de nouvelles mines de terres rares implique également la destruction des milieux naturels et de leur biodiversité."

La Chine paie ainsi au prix fort son leadership en la matière (voir ci-contre). Selon des données officielles, près de trois millions d’hectares sont endommagés par l’activité d’extraction des terres rares dans le pays. D’après le journaliste Guillaume Pitron qui a enquêté sur le sujet, de nombreux cas de cancer ont également été recensés près des mines chinoises. Sans compter les expulsions de milliers de villageois et la déforestation qu’a engendrées la création de ces mines.

À lire aussi

Bientôt de nouvelles mines en Europe ?

Bref, même si l'Europe mise avec son Critical Raw Materials Act à ce que 10 % des matières premières critiques consommées dans l'UE (dont les terres rares) soient extraites de son sous-sol, on voit assez mal comment les populations européennes pourraient accepter la "relocalisation" massive de cette activité polluante.

Le CNRS parle du paradoxe des terres rares, à l'extraction très polluante mais dont la planète va avoir besoin pour sa transition énergétique. "La question importante sera de savoir comment recycler au maximum les terres rares (actuellement, seul 1 % est recyclé, NdlR) pour limiter la création de nouveaux sites d'exploitation", explique l'organisme. Le plan de la Commission vise justement à ce que le taux de recyclage des différents métaux critiques dans l'Union atteigne 15 %. Mais ce n'est pas suffisant, selon le CNRS. "La recherche doit également inventer de nouvelles manières d'extraire les terres rares pour limiter l'impact environnemental et les conséquences sur la santé humaine."