Un dysfonctionnement du système Adblue affecte certains véhicules diesel chez Citroën et Peugeot

L'Adblue est un additif qui se mélange aux gaz d'échappement nocifs produits par les voitures et qui les convertit en azote et en eau. De cette façon, les voitures émettent beaucoup moins d'oxyde d'azote, toxique et polluant. Les voitures diesel qui utilisent un tel système disposent d'un réservoir d'AdBlue, en plus de leur réservoir de diesel habituel. Celui-ci doit être ravitaillé régulièrement, le conducteur étant averti via un capteur dans le réservoir et un voyant sur le tableau de bord. Si le réservoir est vide, la voiture ne démarre pas.

Au cours des derniers mois, de nombreux véhicules des marques Citroën et Peugeot ont rencontré des dysfonctionnements de leur système Adblue. Certains propriétaires reçoivent des alertes indiquant que le réservoir est presque vide, qui ne disparaissent pas même après le remplissage. Dans d'autres cas, un message au tableau de bord indique "Erreur moteur : véhicule à réparer" ou "Démarrage interdit dans les 1 000 kilomètres". Il n'y a alors pas d'autre option que de faire installer un réservoir entièrement neuf, au prix de 1 200 euros.

Face à ce problème, Testachats appelle les propriétaires de voitures utilisant de l'Adblue de rapporter tout problème qu'ils rencontreraient sur le site www.testachats.be/adblue.