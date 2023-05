La Belgique et Oman renforcent leur coopération sur l'hydrogène vert

Les deux pays ont déjà conclu un accord de coopération, marqué par la mission royale belge à Oman l'année dernière. Une délégation officielle d'Oman est par ailleurs actuellement en visite en Belgique, avec l'objectif d'accélérer cette collaboration. La ministre de l'Energie Tinne Van der Straeten (Groen) et son homologue omanais Salim Al-Aufi ont signé lundi une lettre d'intention à ce sujet.

Une attention particulière est portée à la certification de l'hydrogène vert. "Un système de certification solide est essentiel pour lancer le marché de l'hydrogène vert de demain et vital pour accélérer la transition verte", explique la ministre Van der Straeten.

Des entreprises belges investissent également dans l'hydrogène vert d'Oman. La société de dragage Deme prévoit par exemple d'y construire une usine de production d'hydrogène et d'ammoniac verts, près du port de Duqm. L'électricité produite par les éoliennes et les panneaux solaires sera utilisée pour produire de l'hydrogène vert à grande échelle, à destination de l'Europe et de l'Asie.