Le plafond de la dette, prochain défi de Joe Biden

Dette américaine ©D.R.

L’économie américaine en otage

Le président américain a dit vendredi que les républicains tentaient de prendre l’économie américaine “en otage”, en conditionnant leur vote d’un relèvement du plafond de la dette à des coupes budgétaires “draconiennes”. “Les deux choses ne sont pas liées”, a-t-il affirmé. Pour Joe Biden, le respect des engagements financiers accumulés par les administrations américaines successives oblige les parlementaires des deux bords, alors que le budget annuel peut, lui, faire l’objet d’un débat politique. Dans une interview à MSNBC, il a estimé que Kevin McCarthy était un “honnête homme”, mais qu’il avait dû, pour sauver son poste, se rallier aux positions “extrêmes” dans son parti. “Nous, républicains, avons fait ce qu’il fallait. La balle est dans le camp des démocrates”, estime au contraire sur Twitter l’un des élus de l’opposition à la Chambre, John Rose, en reprochant à Joe Biden de fuir une discussion “sérieuse” sur le projet de budget des conservateurs.

Échéance du 1er juin

Ce bras de fer part d’une particularité institutionnelle américaine : régulièrement, le Congrès doit voter pour relever le montant maximal de dette que le gouvernement fédéral est autorisé à accumuler. Jusqu’à la présidence de Barack Obama, c’était plus ou moins une formalité. Mais dans une Amérique où les clivages partisans sont béants, ce n’est cette fois plus le cas. La Maison Blanche et la droite n’ont plus beaucoup de temps pour s’entendre. Le Trésor américain a averti que sans vote du Congrès d’ici le 1er juin, le gouvernement devra tailler dans les dépenses courantes et les prestations sociales s’il veut continuer de pouvoir rembourser ses créanciers et payer les intérêts. Le plafond des 31 000 milliards de dollars a été atteint à la mi-janvier mais le gouvernement fédéral a jusqu’ici géré la situation par des manœuvres comptables. Si l’impasse se poursuit pendant l’été, les États-Unis se trouveraient non seulement dans l’incapacité de payer factures et salaires, mais aussi de rembourser leurs créanciers. Pour la première fois, des porteurs de bons du Trésor américains, le placement roi de la finance mondiale, ne pourraient plus récupérer leur mise. Cette perspective explique en partie l’actuelle faiblesse du dollar sur le marché des changes.

L’ombre du “Shutdown” de 2018

On se souviendra d’un précédent “shutdown” entamé le 22 décembre 2018, qui avait duré jusqu’au 25 janvier 2019, sous la présidence de Donald Trump. On avait alors assisté à la fermeture par manque de personnel rémunéré, des parcs nationaux américains, des musées, et même de certaines administrations fédérales jugées non-essentielles. Le personnel affecté par la suspension du paiement des salaires avait à l’époque attendu sans broncher que les parties en présence trouvent un accord, et reprennent les paiements. Dans une récente chronique, le Chief investment officer de la banque privée suisse Lombard Odier, rappelle qu’historiquement, l’État fédéral américain s’est retrouvé en position de ne pas pouvoir honorer ses dettes en 1863, 1933, 1968 et 1971.

Certains commentateurs estiment que l’administration Biden pourrait, en cas de blocage insoluble, faire une sorte de coup de force juridique et émettre malgré tout de nouvelles créances en invoquant le 14e amendement de la Constitution. Ce texte pose que “la validité de la dette publique des États-Unis […] ne doit pas être remise en question”. “Je n’en suis pas encore là”, a dit Joe Biden à MSNBC, sans écarter formellement cette option.