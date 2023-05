Nouvelles sanctions contre la Russie: pourquoi une si vive réaction de la Chine ?

En effet, huit compagnies chinoises et hongkongaises sont accusées de réexporter des biens sensibles à la Russie. “Ce onzième paquet est logique, parce que les possibilités de contournements avec les pays voisins de la Russie sont telles que ça réduit fortement l’efficacité des sanctions. Il faut donc trouver un moyen d’éviter ces contournements. Mais en même temps, c’est très compliqué diplomatiquement”, estime l’économiste Eric Dor.

"Pour l’Occident, ce serait destructeur"

Pékin n’a d’ailleurs pas tardé à réagir face à ces possibles sanctions en menaçant directement la Commission européenne. Son porte-parole a indiqué que les relations entre l’UE et la Chine risqueraient d’être compromises si l’information était confirmée. Mais pour l’économiste, l’Occident n’aurait pas intérêt à forcer Pékin, dont la position dans le conflit russo-ukrainien est ambiguë depuis le début du conflit, à choisir son camp. “C’est clair que l’intensité de notre commerce avec la Chine est telle que je ne vois pas comment on puisse se fâcher avec les Chinois au point d’en arriver à des sanctions commerciales mutuelles. Pour l’Occident, ce serait destructeur.”

Rappelons que les premières sanctions européennes contre la Russie ont fait du mal à Moscou, mais aussi à l’Europe, qui a traversé une des plus importantes crises énergétiques. Depuis, l’appel à une plus grande indépendance énergétique pousse encore plus les Européens vers le renouvelable, entre autres.

Seulement, une partie des matières premières nécessaires à ce secteur provient justement de Chine. “Dans cette crise géopolitique, c’est l’Europe qui est la plus mal prise parce qu’on est un géant économique, mais avec une faiblesse qui est son insuffisance de ressources en énergie et en matières premières”, souligne Eric Dor.

La Chine, de son côté, souhaite également changer son modèle économique en renforçant sa production en interne, estime l’économiste. Et donc s’éloigner de sa dépendance aux revenus générés par les exportations de matières premières brutes pour créer davantage de produits finis, à plus forte valeur ajoutée, sur son territoire. Afin de répondre à la demande externe mais aussi, et surtout, à l’intérieur de ses propres frontières. Ce qui pourrait réduire à terme sa dépendance au marché européen.

“Mais même si la Chine est en train de basculer vers un modèle de demandes intérieures et donc réduire sa dépendance à l’exportation, c’est aussi un processus qui prend du temps et encore maintenant, la Chine a besoin d’exporter vers l’Europe et les États-Unis.”

Sans savoir si et à quel point Pékin répondrait à ces sanctions, l’économiste alerte donc sur les potentiels effets délétères de telles sanctions. Comme c’est le cas lors de chaque conflit commercial.